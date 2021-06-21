奇美推抗菌烘碗機 三大功能一機搞定

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

防疫已成為全民運動，與防疫、抗菌相關的家電與居家小物一躍成為家中新寵兒，有鑒於吃與健康息息相關，「食」相關的家電用品更受到消費者的高度重視。

CHIMEI奇美家電指出，關心民眾的健康，推出抗菌烘碗機(KD-06PH00)，搭載日本獨家Zeomic抗菌專利，更通過FDA、EPA、NSF等多項國際認證，達到「抗菌」、「防霉」、「除臭」訴求，目的要讓民眾吃得更安心。在全民防疫的關鍵時刻，與消費者站在一起對抗疫情，為家中食安把關。

疫情下三級警戒宣布，全國餐廳禁止提供內用服務，民眾在外食選擇變少與安全顧慮的前提下，居家烹調的頻率相對提高，除了營養均衡，盛裝的器皿更要注意抗菌。奇美家電表示，全新抗菌烘碗機全機MIT台灣製造，以Ag+銀離子與沸石抗菌原理，用於經常性潮濕、易孳生細菌的地方，可以抗菌、防霉，並藉由物理及化學雙效吸著達到除臭效果。

此項技術更通過美國食品藥物管理局(FDA)、美國國家環境保護局(EPA)，以及美國國家衛生基金會(NSF)多項國際認證為可達到有效「抗菌」、「防霉」、「除臭」三大功能。從瀝水開始，接著收納、烘乾、殺菌四步驟，迎接乾淨安全的餐具器皿，就連孩子使用的奶嘴奶瓶、難保存的陶瓷茶具也可一併搞定。強化個人防護就從平常食用的器具抗菌開始，讓您吃得健康又安心。

奇美家電指出，有鑒於市面上有些烘碗機排水設計不佳，如不勤加清理，反而容易滋生細菌。此次推出的抗菌烘碗機底盤溝槽採用漏斗型特殊設計，有助於將留下的殘水快速排出，避免潮濕，更加清爽乾淨。搭載大面積發熱底盤，底部不鏽鋼發熱板面積加大30%，大面積消毒降低死角，強化消毒效率。

此外，機身僅3kg左右，輕量機身、簡約內斂配色，加上廣角上掀開蓋設計，移動、收納輕鬆搞定；更內建安全保護裝置，外殼採用耐熱材質，並搭載安全斷電機制，不用擔心小朋友誤觸或操作不當造成意外，讓您安心使用。並且，具有可拆洗機構設計 、便利好清潔的產品特色。

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