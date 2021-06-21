搶救畢業生！勞動部祭產業新尖兵計畫 參訓補助10萬元

國內本土疫情嚴峻，正逢今年畢業季。勞動部祭出四大措施，協助應屆畢業生就業。對於受疫情衝擊而暫時無法就業的青年，自即日起推出「產業新尖兵計畫」，鼓勵青年參加職業訓練，並引領青年投入具發展前景的政策性產業領域，最高補助訓練費用10萬元。

勞動部表示，第二項措施是為了鼓勵青年於職能上自我投資，推出「學習獎勵金」，只要青年參加「產業新尖兵計畫」或是勞動部自辦、委託或補助的失業者職前訓練課程，一般課程每月可領3,000元、訓期最高領取3.6萬元，如果參加的是政策性課程，每月可領8,000元、訓期最高可領取9.6萬元的學習獎勵金，以鼓勵青年朋友重新習得新技能，引領投入重點產業，做為進入職場穩健就業做準備。

依據行政院主計總處最新統計，15至29歲青年失業率達8.3%，為全體國民失業率的2.28倍，經歷不足亦為其找工作時遭遇的困難之一。勞動部表示，除上述兩項措施協助應屆畢業青年就業外，勞動部也特別結合產業資源推動第三大措施「青年就業旗艦計畫」，鼓勵企業提供青年在職訓練技能的機會，以「先僱後訓」方式辦理做中學訓練，並由資深員工擔任職場導師指導青年，補助雇主每月1.2萬元訓練指導費，最高10.8萬元，幫助雇主為後疫情時期儲備生力軍。

勞動部開辦第四項措施「2021年青年就業獎勵計畫」，針對應屆畢業青年（畢業證書開立日期於2020年9月1日至2021年9月30日期間者）提供最高萬三元就業獎勵以鼓勵儘速投入就業市場，只要符合「2021年6月15日至9月30日間就業」或「2022年6月30日前退役，且於退役後90日內就業」，連續受僱於同一雇主滿90日，一次發給2萬元就業獎勵；持續受僱於同一雇主滿180日，再加發1萬元，合計最高發給三萬元。