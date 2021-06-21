企業善用中高齡優勢 「銀」戰疫情新時代

全球老年人口的快速增加，與銀髮族相關的「銀髮產業」快速發展，根據世界衛生組織推估，2025年全球銀髮產業市場將達到新台幣1122兆元，是21世紀最具潛力的產業之一。統健實業股份有限公司身為銀髮產業中的一份子，不只搭上銀髮消費市場起飛的列車，加上長期與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署銀髮人才資源中心配合，善用銀髮族員工穩定性高、服務到位的優勢來服務目標消費者，在這波疫情衝擊之下反而逆勢成長，再創營收高峰。

統健實業為統一集團子公司，經營實體通路聖德科斯專門販賣生機食品及營養保健品，一般門市都喜歡找年輕人當銷售服務員，但統健實業卻特別歡迎銀髮族員工。統健實業人資彭課長表示，公司本來就對員工年齡沒有設限，但根據長年用人經驗，銀髮族員工普遍對公司產品較有興趣，再加上銀髮族的服務態度熱忱、待人處事圓融等特質，容易贏得消費者的信任，因此統健實業一直很鼓勵門市進用銀髮族。

當初銀髮中心得知統健實業長期都有人力需求，職場環境對銀髮族也很友善，因此主動提議安排職場體驗式徵才活動，第一次舉辦徵才活動就盛況空前，15個職缺來了60名求職者報名面試，讓彭課長印象深刻。

除了從外招募適合的人才，對內也需努力將好員工留下，統健實業透過銀髮中心協助申請「中高齡職務再設計服務方案」，運用輔具或改善職場環境，為中高齡員工排除工作障礙，有效提升工作效率。如此由內而外打造出正向循環的企業好體質，也培養出在艱困時刻仍能向上成長的競爭力。

根據企業內部統計，現在統健實業45歲以上的中高齡員工就有170位，佔門市全體員工一半以上。彭課長笑著表示，這群高年級員工總是有超乎期待的表現，疫情衝擊之下還帶動營收成長，真的很不簡單。

銀髮中心主任余璦君也表示，現在有越來越多企業看到銀髮族獨一無二的優勢，並與企業屬性結合提升競爭力，銀髮中心能夠針對企業需求推介適合的銀髮人才，歡迎有徵才需求及對「中高齡職務再設計服務方案」有興趣的企業雇主可至銀髮資源網尋找優質銀髮人力。