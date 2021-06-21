6月庶民經濟信心墜崖式創低 33.7%民眾工時業務腰斬

國泰金（2882）今（21）日早上公布素有「庶民經濟指標」之稱的6月國民經濟信心調查報告，受到本土疫情升溫，防疫措施升級到第三級影響，民眾無論是對未來景氣樂觀、就業薪資展望，甚至是賣房意願都出現墜崖式下降，創下超越一年以來的最低紀錄，56%民眾認為就業困難。

至於股市樂觀與風險指數6月雖然不是最低，但也同樣呈現大幅滑落。不過調查結果，仍有37%民眾認為未來半年股市會上漲，但有將近半年民眾會把現金hold住，不會轉入股票投資。

國泰金控經濟研究處經理表示，新冠疫情惡化令封鎖措施提升，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆下降。陳志祿表示，國內疫情惡化令封鎖措施提升至第三級，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好皆下降。6月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至2.2 ；5月時還高達19.3，風險偏好指數則下滑至4.6，同樣相較5月時的21.7，呈現急墜下滑。

疫情升溫進入第三級警戒，景氣展望與現況指數皆下滑，民眾大額消費意願受到抑制。陳志祿表示，國發會最新公布的4月景氣對策信號維持紅燈，領先指標微幅下滑；本次調查期間，由於本土疫情升溫，防疫進入第三級警戒，影響景氣展望指數明顯下降至-20.3 (5月：23.5)，現況指數亦走低至-51.5 (5月：40)；

陳志祿亦表示，民眾薪資上漲預期指數下滑至-11.7 (5月：9.7)，有超過75%民眾認為未來半年，就業市場將較過去困難；此外民眾大額消費意願指數同時降至-22 (5月：13.8)，顯示封鎖措施升至第三級明顯讓消費信心受到抑制。此外對物價看法，亦有高達74%民眾認為現在物價比過去半年呈現上漲。

此外，有69%民眾預期今年經濟成長在3%以上，66%則認為通膨介於1-2%：主計總處估計2021年經濟成長5.46%，通貨膨脹率1.72%，本月調查結果顯示，民眾對於2021年台灣經濟成長率的平均預期值為3.87%，略低於上月的3.95%，69%民眾認為今年經濟成長率會達到3%以上，亦較上月的78%減少；民眾對於2021年平均通膨預期值為1.82%，預期今年通貨膨脹率介於1-2%的民眾比例為66%。

時事題，國泰金調查疫情升溫下，民眾工作與消費型態改變的調查。結果發現33.7%民眾的工作狀況與型態衝擊很大，業務量與工時減少一半以上。在疫情升溫下，有59.2%的民眾對於超市與賣場的民生日用品的添購或使用量最多，17.6%的民眾比較依賴外送平台，11%民眾則對於電腦或視訊設備的使用量最多，而另有7.2%民眾選擇消費線上遊戲與網劇等居家娛樂

不過也有44.4%民眾衝擊不大，其中23.8%民眾工作型態不變，20.6%則改為居家辦公，11.9%的民眾則業務量不減反增。其中8%民眾工作型態不變，3.9%則改為居家辦公，僅10%民眾的工作情況與型態完全沒受疫情升溫影響。

國泰金此項調查於2021年6月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共23,880份有效填答問卷。