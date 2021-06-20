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中油：明天起汽、柴油各調漲0.1元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元。圖／中油提供
中油宣布，明日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布，自明（21）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升24.8元。

中油表示，本週受伊朗核子協議未果原油出口仍受限、美國商用原油庫存連4週下降等因素影響，帶動國際油價上漲。本週調價指標7D3B週均價為每桶72.34美元，較前週70.70美元上漲1.64美元，新台幣兌美元匯率貶值0.027元，國內油價依公式計算漲幅為1.94%。

中油指出，按浮動油價調整原則，汽、柴油每公升原應各調漲0.9元及1.7元，經考量亞鄰最低價限制，本週汽、柴油價格各調漲0.1元，應調未調之0.8元及1.6元皆由台灣中油吸收。

國際油價 中油公司

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