我整體車市表現 優於全球

新冠肺炎疫情延燒全球，各國祭出封鎖嚴控措施，也重創汽車銷售市場。依據世界汽車工業國際協會（OICA）資料顯示，2020年全球車市銷量驟降至7,797萬輛，低於2011年的水準，全球銷量為近十年來最低水準，與2019年比較大幅減少13.8%。

2020年在疫情蔓延重創全球車市下，兩大經濟體汽車銷售市場同樣深受打擊，中國大陸年減1.8%，美國年減14.9%。

同樣的，我國汽車產業供應鏈也遭到疫情的擾亂，2020年第2季我國車市產值年減4.5%，所幸下半年漸入佳境，第3季市場快速回溫，使得我國車市整體產值在疫情肆虐下，表現仍優於全球。

經濟部統計處副處長黃偉傑指出，去年我國車市雖同步受到疫情影響，但在憂心大眾運輸系統的感染風險，以及去年6月解封後國旅需求大爆發、貨物稅汰舊換新補助效應的催化，加上業者推出新車並祭出配套優惠方案，新車需求顯著增溫，2020年全年新增掛牌數達45.7萬輛，逆勢成長4%，創2006年來最高紀錄。

黃偉傑還特別提到，在豪華品牌入門車款成功開拓市場下，我國2020年第1季進口車市占也突破五成，但之後隨著海外疫情嚴峻重創產線，以及下半年國產車廠推出新車締造佳績，2020年全年國產車仍以市占52.5%領先進口車，一改自2005年以來國產車市占被侵蝕而逐年走低的劣勢。