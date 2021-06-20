台灣168／5月證交稅收294億 寫新猷
台股熱絡帶動證交稅挹注國庫，財政部稅收統計5月證交稅294億元，創歷年單月新高，前五月證交稅收達1,098億元，為同期新高。前五月證交稅入庫就已達成全年預算數逾九成。
上市櫃Q1海外投資大賺
金管會公布國內上市櫃公司第1季海外投資情形，其中貨櫃運價上漲帶動海運業首季獲利暴增134倍，加上遠距產品需求增加，讓整體上市櫃公司海外投資大賺2,688億元，增加六倍，創下十年來同期最高。
前五月個人房地合一稅大增
財政部統計前五月個人房地合一稅約66.9億元，創歷年同期新高，年增近九成；5月個人房地合一稅實徵淨額為15.9億元，是歷年單月次高。
台積股息創季配息後新高
台積電董事會通過今年第1季盈餘每股配發2.75元現金股利，是公司採季配息後新高。若台積電配息2.75元成為常態，未來一年股息將拉高至11元，年度現金股息配發規模同創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言