台灣168／5月證交稅收294億 寫新猷

台股熱絡帶動證交稅挹注國庫，財政部稅收統計5月證交稅294億元，創歷年單月新高，前五月證交稅收達1,098億元，為同期新高。前五月證交稅入庫就已達成全年預算數逾九成。

上市櫃Q1海外投資大賺

金管會公布國內上市櫃公司第1季海外投資情形，其中貨櫃運價上漲帶動海運業首季獲利暴增134倍，加上遠距產品需求增加，讓整體上市櫃公司海外投資大賺2,688億元，增加六倍，創下十年來同期最高。

前五月個人房地合一稅大增

財政部統計前五月個人房地合一稅約66.9億元，創歷年同期新高，年增近九成；5月個人房地合一稅實徵淨額為15.9億元，是歷年單月次高。

台積股息創季配息後新高。（本報系資料庫）

台積股息創季配息後新高

台積電董事會通過今年第1季盈餘每股配發2.75元現金股利，是公司採季配息後新高。若台積電配息2.75元成為常態，未來一年股息將拉高至11元，年度現金股息配發規模同創新高。