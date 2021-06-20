台灣168／5月證交稅收294億 寫新猷

經濟日報 / 本報訊
5月證交稅收294億元，創新猷。（本報系資料庫）
5月證交稅收294億元，創新猷。（本報系資料庫）

台股熱絡帶動證交稅挹注國庫，財政部稅收統計5月證交稅294億元，創歷年單月新高，前五月證交稅收達1,098億元，為同期新高。前五月證交稅入庫就已達成全年預算數逾九成。

上市櫃Q1海外投資大賺

金管會公布國內上市櫃公司第1季海外投資情形，其中貨櫃運價上漲帶動海運業首季獲利暴增134倍，加上遠距產品需求增加，讓整體上市櫃公司海外投資大賺2,688億元，增加六倍，創下十年來同期最高。

前五月個人房地合一稅大增

財政部統計前五月個人房地合一稅約66.9億元，創歷年同期新高，年增近九成；5月個人房地合一稅實徵淨額為15.9億元，是歷年單月次高。

台積股息創季配息後新高。（本報系資料庫）
台積股息創季配息後新高。（本報系資料庫）

台積股息創季配息後新高

台積電董事會通過今年第1季盈餘每股配發2.75元現金股利，是公司採季配息後新高。若台積電配息2.75元成為常態，未來一年股息將拉高至11元，年度現金股息配發規模同創新高。

證交稅 台股

延伸閱讀

順發 5月每股賺0.35元

敦泰前五月 賺進一股本

全台5月新建案總銷雪崩式下滑 新北跌幅逾8成

前5月無人繼承遺產總值破20億元 全數繳國庫創新高

相關新聞

我電動車產值 今年挑戰百億

電動車領軍，加速後疫情時期汽車產業的轉型契機。根據經濟部統計處最新發布的統計數據顯示，2020年我國電動車產值不畏疫情衝...

央行談疫情：衝擊女性、年輕人就業

央行最新報告指出，新冠肺炎危機對勞動市場衝擊大，尤以女性、年輕人等為最，也加劇不均擴大的擔憂。較脆弱的族群原已不易取得教...

台灣168／5月證交稅收294億 寫新猷

台股熱絡帶動證交稅挹注國庫，財政部稅收統計5月證交稅294億元，創歷年單月新高，前五月證交稅收達1,098億元，為同期新...

中華信評 24日發布信用展望

中華信用評等公司24日舉行「2021台灣年中信用展望」，探討新冠肺炎疫情衝擊下，對受評客戶的影響，包含銀行、證券、產壽險...

疫情影響 汽車零件業出口年減6％

經濟部統計處指出，2020年受到疫情影響，我國汽車零件業產值直到第4季才轉正，上半年出口年減13.8%，而下半年在各國工...

我整體車市表現 優於全球

新冠肺炎疫情延燒全球，各國祭出封鎖嚴控措施，也重創汽車銷售市場。依據世界汽車工業國際協會（OICA）資料顯示，2020年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。