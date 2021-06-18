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保護隱私！資策會成APEC跨境隱私規則當責機構

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

「嗶」一聲，手機一刷，輕鬆完成付款。但你可知道這些資料被傳到哪裡、做哪些用途嗎？為使民眾跨境資料傳輸有保障，在國家發展委員會（國發會）指導下，財團法人資訊工業策進會（資策會）於今年6月正式接獲APEC（亞太經濟合作組織）通知，成為全臺第1家、全球第9家的跨境隱私規則（Cross-Border Privacy Rules， CBPR）當責機構（Accountability Agent， AA），將協助國內企業落實隱私政策及取得認證，建立受社會信賴的隱私法制環境。

資策會長期耕耘臺灣個人資料保護與管理制度（TPIPAS）且執行成果豐碩，備受國發會肯定，為保障國人隱私跨境傳輸之安全，自2019年即著手向亞太經濟合作組織（APEC）申請，並於今（2021）年6月正式接獲通知成為CBPR當責機構，也是繼美國、日本、新加坡、南韓之後，第5個擁有當責機構的APEC會員經濟體。

資策會執行長卓政宏也提出，在大數據、人工智慧與5G等新興科技的推波助瀾下，創造了許多數位商機，應用成果更是遍地開花。然而資料及隱私保護為發展數位經濟不可或缺的一環，若能取得CBPR認證，將促進跨國商務發展與流通，提升消費者對跨境資料傳輸的信賴，協助企業拓展國際市場。

數位科技應用猶如一把雙面刃，雖為民眾帶來便利，然而產生的「數位足跡」卻也讓你我的資料及隱私無所遁形，數位發展過程中，如何確保資料及隱私安全，提升使用者信心，正是未來數位經濟發展與國際經貿議題的關鍵基石。

因此，資策會科技法律研究所（科法所）將協助執行CBPR驗證作業，以TPIPAS能量為基礎，結合APEC CBPR要求，協助國內企業與國際隱私法遵接軌，提升企業於個資隱私保護的國際形象，藉此促進跨境合作及吸引外資投入國內產業。

資策會 APEC 國發會

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