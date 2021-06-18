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今日用電量再創新紀錄 飆上歷史用電第二高

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
台電表示，今日最高用電量於下午1時49分達3808.4萬瓩，不僅創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第二高紀錄。圖／聯合報系資料照片
台電表示，今日最高用電量於下午1時49分達3808.4萬瓩，不僅創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第二高紀錄。圖／聯合報系資料照片

實在太熱了，今（18）日最高用電量再創歷年6月用電新高！台電表示，今日最高用電量於下午1時49分達3808.4萬瓩，不僅創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第二高紀錄，而今日備轉容量384.8萬瓩，備轉率10.10%，為供電充裕的綠燈。

台電指出，極端高溫氣候持續，歷年用電排名前十已有七名是今年5、6月刷新紀錄，歷年用電量排名第一的是2021年5月28日3840.1萬瓩。

台電並提供「居家抗夏」用電小撇步，建議民眾選用變頻空調，將空調溫度設於26~28度並搭配風扇，可加快室內降溫、同時減少耗能，而窗戶裝設百葉窗簾等遮陽設備也可減少空調10~15%耗能及近20%熱輻射，讓民眾防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。

台電 高溫

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