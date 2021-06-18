突破傳承困境 中小企業總會開辦「二代大學」招生中

創業成功的企業如何二代傳承接班，是一項艱難的任務，對企業而言，縱使有完整的接班計畫，對世代而言都是一種壓力。為此，全國中小企業總會開辦二代大學，今年邁入第五屆，即日起招生中。

全國中小企業總會指出， 台灣經營超過20年以上的企業約有42萬家，正值傳承期，全國中小企業總會在10年前已感受到企業接班壓力，勢不可檔，世代鴻溝將成為管理障礙，便著手二代培訓與輔導工作；2018年起則延攬國際級CXO擔任業師，正式成立「二代大學」，注入智囊團解析、三方小聚、網絡鏈結、資源串接等，開啓世代溝通對話的橋樑，為企業重燃新活力。

全國中小企業總會李育家理事長表示，二代大學結合國際級業師、總會網絡、國家磐石獎資源，以及歷屆學員間傳承經驗，已逐漸形成「二代共學圈」。其實世代差異並非鴻溝，貴在尊重和體諒，放下執見與情緒，將有助跨世代的意見分歧。

關於二代大學相關訊息可電洽（02）2366-0812分機137、139，或上二代大學官方網站（www.ngc.org.tw）查詢。