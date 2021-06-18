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聚鼎營運展望佳 盤中股價量增達波段高點

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導

保護元件廠聚鼎（6224）5月起併入漢高集團美國子公司旗下金屬散熱基板與線路板（TCLAD）事業部門併表，推升5月營收達2.86億元，刷新單月新高，法人看好在PPTC以及CLM出貨暢旺，訂單能見度高，營運前景展望佳，帶動今日股價量增達波段高點，盤中最高來到133元，上漲9元，午盤則在130元上下震盪。

據悉，聚鼎美系客戶推出的智慧型手機，搭載聚鼎的PPTC產品，自5月起開始出貨，相較去年拉貨保守，今年美系客戶需求相當強勁，此外，聚鼎的三端保險絲（CLM）也供不應求，積極擴建產能，法人預期聚鼎下半年營運動能可期。

在基本面強勁帶動下，推升聚鼎股價從5月中旬的盤中低點92.7元，一路攀升至今日盤中高點133元，波段漲幅逾四成。

智慧型手機

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