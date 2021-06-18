走讀台糖廉政展登場 近百年珍稀展品宅在家免費看

疫情衝擊下，作為「鍋貼第一股」的八方雲集日前已通過上市審核準備掛牌，接下來預計排隊進入資本市場的還有連鎖火鍋品牌築間、連鎖咖啡品牌cama cafe、饗賓等。不過，5月中全台升三級警戒後，餐飲業受到重創，此時掛牌，吸引市場關注的程度恐怕不會太高。

2021-06-18 11:10