走讀台糖廉政展登場 近百年珍稀展品宅在家免費看
台糖公司為宣揚企業誠信理念，促進社會廉潔風氣，「走讀台糖廉政」線上展今（18）日於官網正式登場。此展覽記錄台糖推動廉政演進、勾勒台灣廉政發展史外，更蒐羅近百年珍稀廉政展品，讓民眾不受時間及地點限制，即使宅在家防疫，也能飽覽台糖廉政文物。
台糖指出，今年適逢花蓮糖廠建廠百年及公司75週年慶，公司原策劃今日於花蓮糖廠舉辦「走讀台糖廉政」實體展，惟因應國內疫情升溫，改採數位形態呈現，線上展期自即日起至12月31日止。
台糖投入廉政推廣一向不遺餘力，近年更積極發揮影響力，舉辦廉政文物展、企業誠信論壇、廉政平台及誠信種籽學堂等系列活動，響應聯合國反貪腐公約第13條之社會參與。
台糖強調，此展覽雖改為線上展出，但規模維持不變，以「走讀花糖百年蔗香、雋刻台糖廉政歲月」為主軸，規劃清廉印象指數(CPI)、防護團組織、電訊保密、機關安全、廉政文物、三號倉庫電影院及社會參與成果等共七大主題，並廣蒐花蓮及台東兩座糖廠近百年的廉政文物及老照片等，見證台糖推動廉政業務的歷史與成果。台糖補充，待國內疫情趨緩後，公司規劃與台電、中油及台水等公司於花蓮糖廠共同籌辦「走讀台糖廉政」實體文物展覽。
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