勞工紓困貸款申請爆量銀行假日需加班？勞動部否認

新冠肺炎本土疫情爆發，衝擊不少勞工生計，為此勞動部再度辦理勞工紓困貸款，儘管名額限50萬名，但開辦至今已累積近94萬人申請。申貸案件大量湧入銀行，現在更傳出勞動部竟然還要求銀行假日也要回報申請件數。對此，勞動部官員表示，「不會要求銀行這麼做」。

勞動部官員進一步指出，由於今年多採線上申請，回報申請件數相對容易，再加上基於防疫需求，也不希望銀行行員假日到行回報，儘量避免移動風險。

勞工紓困貸款爆量，不但線上系統塞爆，行員天天加班處理紓困審核，工作量倍增，苦不堪言。據了解，不少銀行為了避免行員群聚感染，實施兩班制分流上班，原本人力便相當匱乏，因此紓困貸款15日開辦以來，天天加班3小時起跳。

對於現在有銀行傳出，勞動部希望銀行假日回報勞工紓困貸款的申請件數一事，則遭勞動部否認。