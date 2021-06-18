國發會：公民願望比去年增14% 最多和「健康」有關

國發會今（18）日表示，2021總統盃黑客松以「永續2.0･韌性島嶼」為主題，歷經1個月的公民許願期，共募集153個公民願望，比去年增加了14%。其中最多願望和「健康」有關，體現了國人對於國民健康福祉的高關注度與高期待。

國發會進一步指出，今年與「健康」有關的公民願望多達21個，例如：建立中小學家長參考的非法毒品潛勢圖資、防疫不戴口罩檢舉app、透過AI輔助臨床決策，早期預測新冠肺炎確診病患成功脫離呼吸器之適當時機等。

國發會表示，在面對新冠疫情所造成的全球局勢動盪，確保國家因應各項經濟、社會與環境衍生的系統性風險的「韌性」，比過去大家講求的「效率」更為重要，且2021總統盃黑客松比去年乘載了更多國民的期許，更多國民的韌性思維在今年被激發出來，化為公民許願池153個願望，其中最多願望落在「確保及促進各年齡層健康生活與福址」的永續發展目標。

2021總統盃黑客松以「永續2.0･韌性島嶼」為主題，自4月16日啟動「公民許願池」起至5月21日止，透過線上許願方式，讓任何有想法的民眾都能寫下點子，歷經1個月的公民許願期，共募集153個公民願望，為能達成公民許願、黑客實現、政府落實，為台灣帶來改變，也已從5月14日起至7月30日開放提案徵件，號召政府部門、民間高手與全球黑客認領公民心願，善用台灣數位優勢提出解方。

此外，國發會並表示，因疫情影響，為讓各界有更充分時間準備，徵件期延長到7月30日，邀請各方黑客組隊參賽，簡單三步驟輕鬆提案，只需進入總統盃黑客松官網點選「提案與徵件」，按下「我要提案」，填寫聯絡資訊、提案內容、資料需求調查，即可提案，讓公私合作力量成為「政策創新」的驅動力。