天氣好熱！用電量飆高 台電估下周鋒面接近用電量稍降

在高溫炎熱和居家辦公等因素影響下，昨（17）日用電量大增，最高用電量3790萬瓩，再創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第四高紀錄。台電預估，今（18）日用電量最高可達3780萬瓩、備轉容量約390.9萬瓩，預估備轉容量率可維持10.34%的供電綠燈。

關於下周預估供電情況，台電表示，根據中央氣象局天氣預報資訊，下周因西南風、鋒面接近影響，預計有短暫陣雨或雷雨、局部大雨發生機率，因此預估，未來一周用電情況稍降，最高約在3520萬瓩至3670萬瓩之間，備轉容量率可維持10%以上。

此外，由於核二廠1號機鈾燃料棒即將耗盡，據了解，台電先前評估，機組將在6月27、28日正式停機，提前退場走入歷史。不過核二廠1號機一旦除役，將造成98.5萬瓩供電缺口，7月之後是否還能供電無虞？

根據台電規劃，民營天然氣電廠嘉惠電廠新機組近日已經在試運轉中，近日將會上線，挹注50萬瓩，另外48.5萬瓩不足之處，白天將以太陽光電因應，夜晚尖峰將靠抽蓄水力上場後援。

此外，在歲修機組部分，包括協和4號機已經大修完成、歸隊，興達2號機本月底大修完成，大潭電廠6號機、大林電廠6號機則將在7月上旬歸隊。

據上述供電規劃，台電預估，7、8月供電沒有問題，兩個月供電燈號將維持「黃燈」，備轉容量率預計8.64至9.73%之間。

台電說明，核二廠1號機因地方政府未同意興建乾貯設施，反應爐內用過燃料無法退出更換，才需要提前停機走向除役。事實上，因為燃料無法退出，原本是在3月就必須停機，台電改採降低運轉功率方式，才得以延長運轉時間至6月底。