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經濟部研議取消夏月電價 若實施將回溯從6月開始

經濟部將研議取消夏月電價 一個月內會有答案

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北即時報導

立法院今（17）日繼續進行朝野協商，處理紓困4.0特別預算案。對於朝野立委均提案要求經濟部研議取消夏月電價，朝野同意均照案通過，經濟部同意將在一個月研議結果出爐後，若有施行，可回溯到6月。

立法院召開臨時會處理紓困4.0特別預算案，立法院長游錫堃今日繼續召集朝野協商，自上午處理542項提案至晚間10時30分休息。

由於仍待協商的提案數量仍有不少，在朝野黨團協商處理完多數案件後，游錫堃裁示明日上午繼續第二輪協商後，下午再進入院會表決。

對於朝野立委均關切的夏月電價或水費減免事宜，民進黨立委柯建銘、劉世芳、羅致政等人提案，建請經濟部責成台電公司研議住宅用電6月不實施夏月電價的可行性，並對受疫情影響的服務業、農業動力用電，研議5月至7月電費減免事宜。

此外，立委提案也請經濟部所屬國營事業土地房舍租金減收措施，比照財政部國有非公用不動產租金紓困措施，將原有紓困措施延長至2022年6月。

在野黨部分，國民黨立委江啟臣等人提案，建請行政院應暫緩今年夏月電價，全國齊心防疫，減輕民眾因防疫而帶來的各種生活壓力。

國民黨立委蔣萬安等人也提案，建請經濟部體恤民眾在家防疫的辛苦，紓困方案能給予民眾水、電費的優惠或減免措施，並取消夏月電價費率，減少民眾的經濟負擔，並將研議結果以書面提出報告。

對於上述以及相關多個提案，朝野黨團達成共識照案通過，或是修正文字後通過，並請經濟部研議相關措施，且將研議結果提出書面報告。

立委關切何研議結果何時出爐？經濟部次長陳正祺回應會盡快，但因這筆經費並未編入預算，須由台電吸收，因此還要花時間計算一下，預計一個月會有結果，若有施行，也會回溯從6月開始。

經濟部 電價 國民黨

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