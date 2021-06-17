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綠色經濟發燒 台灣電動自行車荷蘭、美國熱銷

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

台灣電動自行車除了在荷蘭等歐洲國家大受歡迎外，對美國的出口也是逐年成長，據荷蘭及美國的海關資料，我國電動自行車在該二進口市場分居第一及第二名僅次於中國大陸，市占率均逾三成，可見我國產品在荷蘭及美國兩市場極具競爭力。

經濟部貿易局指出，我國電動自行車出口連四年雙位數成長，2021年1~5月，出口金額5.5億美元，成長44.2%。值得一提的是，雖然歐洲仍是我主力市場，但對美出口逐年成長，今年在當地市占率達32.2%，將近三分之一，四年來占比成長2.6倍。

經濟部貿易局表示，受到綠色經濟趨勢、防疫觀念影響及主要國家政策推動，帶動對我電動自行車需求持續增加。且據歐洲自行車聯盟CONEBI資料顯示，歐盟已在自行車相關基礎建設投資10億歐元，包括打造近2,300公里的自行車道，實施新車購買補助措施，帶動當地買氣。

而據我國海關統計，2021年1~5月電動自行車出口歐洲主要國家為荷蘭(占比41.3%）、英國（占比8.1%）及德國（占比5.2%），分別成長55.7%、157.9%及44%。

此外，值得一提的是，自今年起美國逐步解封，加上放寬電動自行車於公共場所的使用規範，推升美國民眾對於電動自行車的接受度，近來我國電動自行車對美出口顯著成長。據我國海關統計資料顯示，我電動自行車對美出口占比2018年僅有19.9%，至2020年占比21.9%，今年1~5月達24.6%，大幅成長59.1%。

經濟部貿易局表示，未來電動自行車將結合 5G 網路環境、智慧城市與智慧交通概念等應用，融入城市交通樞紐環節，加上歐美各國政策鼓勵與補助措施，可望維持榮景。

電動自行車

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