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評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

全台高溫+居家辦公 今用電量衝史上第四高

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

今（17）日用電量再飆高！台電表示，今日最高用電量於下午2時48分達3790萬瓩，較16日用電大增逾110萬瓩，相當於中火二部機組，這也是繼6月15日的3721.7萬瓩之後，再創歷年6月用電新高，更寫下歷史用電第四高紀錄，而今日備轉容量383.3萬瓩，備轉率10.11%，為供電充裕的綠燈。

台電指出，極端高溫氣候持續，歷年用電排名前十高已有六名是今年5、6月刷新紀錄，台電提供「居家抗夏」用電小撇步，建議民眾選用變頻空調，將空調溫度設於26~28度並搭配風扇，可加快室內降溫、同時減少耗能，而窗戶裝設百葉窗簾等遮陽設備也可減少空調10~15%耗能及近20%熱輻射，讓民眾防疫宅在家也可兼顧舒適與合理用電。

台電 高溫 供電

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