快訊

三立「鄭知道了」8員工快篩結果出爐 鄭弘儀今晚照常主持

評／台山核電廠意外疑雲，對台灣有影響嗎？

美可能提早升息 楊金龍：台灣不需做升息的前瞻指引

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

中央銀行今（17）日召開第2季理監事會議，總裁楊金龍針對美國聯準會暗示，可能2023年底前會升息，且可能不止一次而是兩次，媒體關心是否有預估台灣的升息時點？他回應指出，台灣沒有面臨像美國利率降至0的情況，不需要就升息時點做前瞻性指引。

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息， Fed 6月決議主要貨幣政策按兵不動，基準利率維持0~0.25%，每月將繼續購入1,200億美元債券，且在美元日益供應過剩下，上調附賣回利率與超額準備金利率。Fed官員同時調高今年的經濟成長率與通膨率預估，但根據利率點狀圖顯示，更多官員預期升息時間將提早，意味Fed更接近縮減量化寬鬆（QE）措施，透露鷹派訊息。

楊金龍表示，這次美國聯準會的新聞稿稿布後，市場認為較趨向鷹派，原認為2024年才會升息，這次好像暗示提前到2023年底前會升息，且可能不止一次而是兩次，其中更有七位說可能 2022年升息 ，升息腳步提前，也引來市場的反應。

至於台灣是否有預估升息時點，楊金龍認為，美國利率低到0，需要前瞻指引來讓市場相信，台灣並沒有像美國的情況，也就不需要就升息時點做前瞻性指引。

美國聯準會 升息 Fed

延伸閱讀

Fed轉偏鷹派 大陸央行擔心人民幣急貶

美國熱門航點「直飛懶人包」來了！親民票價有門道

影／美準印太助理部長：有效對中競爭、確保台威懾力量

航空、郵輪股利空出盡 卯勁衝

相關新聞

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

中央銀行今（17）日召開第2季理監事會，一如市場預期，利率「連五凍」，維持在1.125%的歷史低點。央行總裁楊金龍也宣布...

IMD世界競爭力評比 台灣躍升至全球第8

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2021世界競爭力報告，台灣排名第8，較去年上升3名，創2013年以來最佳成績，除在亞...

高溫炎熱 台電估今日用電量最高可能攀升至3780萬瓩

今日依舊高溫炎熱，台電預估，今（17）日用電量最高可能攀升至3780萬瓩，備轉容量約384.3萬瓩，預估今日備轉容量率可...

中國核電廠傳氣體外洩 蘇貞昌要求原能會等緊盯

中國廣東台山核電廠日前傳出氣體外洩，行政院長蘇貞昌今天要求原能會、農委會以保護國家、國民與產業為最高準則，緊盯、積極彙整...

利率連5凍 央行上修GDP成長率為5.08%

央行今天召開第二季理監事聯席會議，因應主要經濟體持續寬鬆，預期本年通膨仍屬溫和，決議政策利率不變，重貼現率停在1.125...

蘭嶼核廢料存放 原能會：落實貯存設施安全

針對媒體報導蘭嶼低階核廢料存放40年造成當地居民連年抗爭，應儘早遷出一事，原能會今天表示，台電最晚將在民國118年將核廢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。