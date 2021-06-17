美可能提早升息 楊金龍：台灣不需做升息的前瞻指引

中央銀行今（17）日召開第2季理監事會議，總裁楊金龍針對美國聯準會暗示，可能2023年底前會升息，且可能不止一次而是兩次，媒體關心是否有預估台灣的升息時點？他回應指出，台灣沒有面臨像美國利率降至0的情況，不需要就升息時點做前瞻性指引。

美國聯準會（Fed）釋出鷹派訊息， Fed 6月決議主要貨幣政策按兵不動，基準利率維持0~0.25%，每月將繼續購入1,200億美元債券，且在美元日益供應過剩下，上調附賣回利率與超額準備金利率。Fed官員同時調高今年的經濟成長率與通膨率預估，但根據利率點狀圖顯示，更多官員預期升息時間將提早，意味Fed更接近縮減量化寬鬆（QE）措施，透露鷹派訊息。

楊金龍表示，這次美國聯準會的新聞稿稿布後，市場認為較趨向鷹派，原認為2024年才會升息，這次好像暗示提前到2023年底前會升息，且可能不止一次而是兩次，其中更有七位說可能 2022年升息 ，升息腳步提前，也引來市場的反應。

至於台灣是否有預估升息時點，楊金龍認為，美國利率低到0，需要前瞻指引來讓市場相信，台灣並沒有像美國的情況，也就不需要就升息時點做前瞻性指引。