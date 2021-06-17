保德信投信：復甦力道強勁 FOMC會議「鷹中帶鴿」

美國聯準會公布最新FOMC利率決策結果，如市場預期維持利率區間在0-0.25%不變，並且繼續維持每月1200億美元的資產購買計畫。不過較意外的是，此次點陣圖暗示升息時程將提前至2023年，其中逾六成的決策委員認為2023年將會升息2次，每次一碼。Fed主席鮑威爾表示，決策官員僅開始談論「討論縮減購債」議題，但Fed仍在監測經濟數據，尚未就資產購買計畫做出任何決定。

保德信投信市場策略團隊主管葉家榮表示，本次FOMC再度上調今年GDP成長預估值，由3月預估的6.5%上調至7%，並大幅上調今年個人消費支出物價指數(PCE)預估值從2.4%上調至3.4%，核心PCE預估值從2.2%上調至3%，2022年PCE則從2%微幅上調至2.1%。顯示美國經濟復甦力道強勁，也透露近期通膨發展大幅超出原先預期。

然而，葉家榮指出，觀察FOMC對於明後兩年通膨預測未見大幅調整，顯示通膨回升僅反映低基期及供應鏈吃緊問題，仍屬暫時性現象，預期今年創高之後將回落至正常水準，也顯示Fed仍能持續容忍通膨短期超過2%，預期儘管6月通膨數據持續位居高檔，市場也能較平淡看待。

市場較為憂心的升息時程提前一事，葉家榮表示，在疫苗接種普及與財政政策推動之下，美國景氣逐漸回升，6月利率點陣圖預估2023年底前將升息2次，且2023年利率中位數為0.625%，顯示預估全年將升息2碼，意外透漏偏鷹派訊息，然過去Fed貨幣政策緊縮進程，通常為先啟動縮減購債，再進行縮減資產負債表，最後才會進入升息循環，目前談論升息言之過早；除此之外，詳細觀察委員對2023年預估利率落點分布之廣，顯示Fed內部對此缺乏很強的共識，若光看2023年預估利率中位數，可能會過度解讀。

葉家榮分析，目前市場普遍仍預估8月底Jackson Hole央行年會將釋出縮減購債訊號，儘管後續Fed釋放縮減購債訊號可能引發金融市場短期震盪，但市場也已部分反映縮減購債議題，例如美國4月及5月消費者通膨年增率雖然飆升至13年新高，十年期公債殖利率也並未大幅彈升。

針對即將面對QE縮減的環境，葉家榮認為，無論縮減購債或升息，均代表景氣仍處於擴張階段，目前市場位居高檔，短期受政策影響震盪難免，但中長期盤勢仍將回歸基本面，且預期下半年歐美解封後的強勁需求將進一步推升景氣復甦動能，有利於風險性資產表現，近期市場拉回反而可著眼中長線伺機擴大布局。

由於市場對Fed即將縮減購債已在預料當中，葉家榮建議，股市方面，受惠解封後的需求及因應第4季旺季的補庫存效應，企業獲利及資本支出可望進一步提升對股市的實質支撐，其中，美股景氣復甦及企業獲利增長態勢最為明確，投資人不妨透過美股或全球型股票基金介入，類股方面則看好兼具成長及需求穩定特性的醫療產業。