IMD世界競爭力 台灣排全球第八、2013年來最佳
瑞士洛桑管理學院（IMD）今（17）日公布「2021年IMD世界競爭力年報」（IMD World Competitiveness Yearbook）。台灣在64個受評比國家中，排名第八名，由2020年排名進步三名，為2013年以來最佳表現。
若與東亞鄰近經濟體相比，2021年台灣IMD競爭力排名，僅次於新加坡(第5名)、香港(第7名)，更優於韓國（第23名）。在人口超過2,000萬人的29個經濟體中，排名高居第一。
國發會指出，台灣在「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」四大類指標排名均較去年進步，其中，「經濟表現」較去年大幅提高11個名次，「企業效能」亦上升5個名次，彰顯台灣的數位科技實力、企業創新活力與社會凝聚力。
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