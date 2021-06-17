IMD世界競爭力 台灣排全球第八、2013年來最佳

時序即將進入第三季，國內經濟因疫情三級警戒和新冠疫苗不足導致充滿不確定性，反觀國際市場則逐步解封恢復正常，法人表示，今年下半年金融市場儘管充滿許多投資機會，但和去年同期相比，多頭走勢更為分歧，投資人要掌握「通貨膨脹」和「聯準會動向」這兩大關鍵因素，作為投資布局的依據，才能在市場波動中立於不敗之地。

2021-06-17 14:14