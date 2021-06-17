快訊

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

三立電視8名員工至醫院進行快篩 疑似工作人員家人確診

央行理監事會決議利率連五凍 經濟成長率上修至5.08%

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

中央銀行今（17）日召開第2季理監事會議，決議利率維持不變，「連五凍」，同時上調台灣今年經濟成長率預估至5.08%。

央行在今年3月18日的理監事會議預估，台灣今年經濟成長率為4.53%；繼主計總處日前宣布上修台灣今年經濟成長率至5.46%，央行跟進上調。

展望下半年，全球景氣持續復甦，可望支撐台灣出口及民間投資穩健成長，加上政府擴大紓困方案以減緩疫情衝擊，且若國內疫情受控，民間消費將漸回穩，均有助經濟成長；央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為5.08%

央行全體理事一致同意維持政策利率不變，綜合國內外經濟金融情勢，考量全球經濟增溫，但前景仍面臨諸多風險，主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模財政激勵方案；當前國內通膨走升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和。

雖然近期國內疫情影響消費動能，但在出口及民間投資成長支撐下，今年國內經濟仍將穩健成長，央行理事會認為，維持政策利率不變，繼續當前寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。

央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。

央行 經濟成長率 疫情

延伸閱讀

央行第2季理監事決議 全文搶先看

央行今宣布 利率「連五凍」1.125%歷史低點

聯準會釋鷹派訊息 新台幣貶值7.4分收27.765元連三貶

證交所引資 辦線上論壇

相關新聞

央行利率「連五凍」 上修今年經濟成長率至5.08%

中央銀行今（17）日召開第2季理監事會，一如市場預期，利率「連五凍」，維持在1.125%的歷史低點。央行總裁楊金龍也宣布...

IMD世界競爭力評比 台灣躍升至全球第8

瑞士洛桑管理學院（IMD）今天公布2021世界競爭力報告，台灣排名第8，較去年上升3名，創2013年以來最佳成績，除在亞...

高溫炎熱 台電估今日用電量最高可能攀升至3780萬瓩

今日依舊高溫炎熱，台電預估，今（17）日用電量最高可能攀升至3780萬瓩，備轉容量約384.3萬瓩，預估今日備轉容量率可...

利率連5凍 央行上修GDP成長率為5.08%

央行今天召開第二季理監事聯席會議，因應主要經濟體持續寬鬆，預期本年通膨仍屬溫和，決議政策利率不變，重貼現率停在1.125...

蘭嶼核廢料存放 原能會：落實貯存設施安全

針對媒體報導蘭嶼低階核廢料存放40年造成當地居民連年抗爭，應儘早遷出一事，原能會今天表示，台電最晚將在民國118年將核廢...

第三季投資多頭指標更分歧 專家曝「2關鍵因素」立不敗之地

時序即將進入第三季，國內經濟因疫情三級警戒和新冠疫苗不足導致充滿不確定性，反觀國際市場則逐步解封恢復正常，法人表示，今年下半年金融市場儘管充滿許多投資機會，但和去年同期相比，多頭走勢更為分歧，投資人要掌握「通貨膨脹」和「聯準會動向」這兩大關鍵因素，作為投資布局的依據，才能在市場波動中立於不敗之地。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。