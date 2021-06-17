央行理監事會決議利率連五凍 經濟成長率上修至5.08%
中央銀行今（17）日召開第2季理監事會議，決議利率維持不變，「連五凍」，同時上調台灣今年經濟成長率預估至5.08%。
央行在今年3月18日的理監事會議預估，台灣今年經濟成長率為4.53%；繼主計總處日前宣布上修台灣今年經濟成長率至5.46%，央行跟進上調。
展望下半年，全球景氣持續復甦，可望支撐台灣出口及民間投資穩健成長，加上政府擴大紓困方案以減緩疫情衝擊，且若國內疫情受控，民間消費將漸回穩，均有助經濟成長；央行預估下半年經濟成長率將低於上半年，全年經濟成長率預測值為5.08%
央行全體理事一致同意維持政策利率不變，綜合國內外經濟金融情勢，考量全球經濟增溫，但前景仍面臨諸多風險，主要經濟體均維持寬鬆貨幣政策，並續推大規模財政激勵方案；當前國內通膨走升應屬短期現象，預期本年通膨仍屬溫和。
雖然近期國內疫情影響消費動能，但在出口及民間投資成長支撐下，今年國內經濟仍將穩健成長，央行理事會認為，維持政策利率不變，繼續當前寬鬆貨幣政策，有助物價穩定與金融穩定，並支持經濟成長。
央行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。
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