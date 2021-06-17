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瑞銀：估台灣今年GDP增速5.9％、最快年底升息

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

瑞銀今（17）日舉行2021年投資展望會議，會中維持對台灣今年GDP增速為5.9％不變，認為台灣央行升息點可能在明年、甚至落在今年年底，但建議市場仍必須觀察三個層面，評估台灣央行升息時間點。

三大層面包括：第一，通膨。 瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎認為，假設通膨不緩慢下行、持續超過2％，升息概率將往上提高。

鄧維慎認為，台灣今年首季通膨不高，5月看到2.4%以上，但到了年底，有可能會到1.8%、1.9%，2021年整體平均數可能落在1.8%。

第二，實體經濟，鄧維慎認為，這必須觀察台灣本土疫情影響、以及控管疫情的進度，假設良好方向下，經濟回穩，對中小企業影響不大，生息概率又會再往上升。

鄧維慎認為，目前觀察台灣生產鏈仍較為穩健。他以另一個科技重鎮韓國為例，今年新增病例相當多，但科技生產與產業鏈並沒有受到影響，由此看出，假設管理制度佳會有幫助，另外台灣有很大一部分產業鏈、科技生產屬於資本密集而非勞工密集，這也是看台灣生產鏈受疫情影響的風險比較小的原因之一。

第三，與美國聯準會（Fed）之間的關係。瑞銀預料，Fed將最快在今年8月、9月開始探討縮減購債 (Taper)，並與市場溝通，12月正式宣布，明年1月啟動縮減購債 (Taper)。同時，瑞銀美國團隊也預估，Fed最佳升息時間點將落在2022年。

對於台灣政府的紓困政策對台灣GDP影響，鄧維慎認為，目前的2600億元紓困數字，對台灣GDP影響概估在0.7%、0.8％左右，目前又追加4200億元空間，估計還會有部分紓困資金，會用在疫情平穩後以扶植受到疫情衝擊的中小企業與勞工。

目前瑞銀對台灣今年GDP增速預估落在5.9％，維持不變，且其實5.9％是低估台灣GDP增速，是有機會來到更高水平。但假設最差的情況，本土疫情未控管住影響到產業鏈，抗疫時間拉長，最不樂觀狀況下，台灣GDP會不樂觀，此狀況下，GDP數據可能會掉4%。

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