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瑞銀：台灣最強經濟體不怕疫情亂 估央行年底升息

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
外資看好台灣經濟強勁，支持市場穩健發展。報系資料照
外資看好台灣經濟強勁，支持市場穩健發展。報系資料照

瑞銀北亞區經濟學家鄧維慎（William Deng）17日發表台灣經濟展望時指出，近期台灣經濟雖然受到疫情衝擊，但出口表現持續強勁，且此一韌性來自台灣投資不斷增加，出口具備良性循環，加上台灣公債市場穩定、經常帳順差大，經濟體夠強健，今年GDP增速估達5.9%，高於市場預估的4.5%。

針對聯準會可能提前升息，鄧維慎也提到，台灣央行最快可能在年底調高利率，但升息機率有多少，還取決於台灣通膨、疫情進展及聯準會後續升息的時程是否如瑞銀預期。

瑞銀將在下周舉行台灣企業論壇，17日率先安排鄧維慎發表展望。

鄧維慎表示，第2季台灣經濟受到本土疫情衝擊，服務業影響最鉅，在較不理想的情況下，台灣GDP可能收縮2個百分點，但台灣經濟也具備外熱內冷的特色，不論出口或生產表現依舊強勁，若疫情控制得宜，第2季的影響能很快在第3季恢復。

他進一步表示，比較東北亞的韓國及東南亞的印尼、馬來西亞等，亞洲普遍自5月來有一波疫情發展，但台灣病例數遠低於這些國家，「沒有想像那麼差，雖不是絕對的優等生，但也算優秀的學生。」

且疫情尚未嚴重衝擊科技產線，多數台灣科技業是資本密集，影響相對於勞力密集輕微，加上經常帳順差大等利多支撐，他稱台灣可說是全球最強經濟體之一。因此他對於疫情之於台灣的衝擊，評估在可控範圍，不至於引發區域性或全球斷鏈危機。

鄧維慎指出，台灣出口強勁，是長期以來企業投資增加的成果，反饋到出口和經濟產生正向循環系統，2018年來投資對於經濟的貢獻程度尤其明顯；足以支撐台灣未來三到五年都有好光景。

瑞銀對台灣經濟預測更為樂觀，今、明年GDP增速估達5.9%、3.3%，高於市場的4.5%、2.8%。

資本市場來看，鄧維慎說，台灣過去一年行情穩定，公債殖利率未大幅上揚，提供經濟反彈時，有較大的貨幣政策彈性。後續美國漸進升息，台灣預期穩健接軌，最快今年底央行將調升利率。

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