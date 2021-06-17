政府鼓勵企業打造友善育兒職場環境 最高補助300萬

現代人忙碌，多半是雙薪家庭，父母為養兒育女、接送小孩很是困擾。北市勞動局長陳信瑜表示，政府為鼓勵企業打造友善的育兒職場環境，提供相關經費補助申請，設置托兒設施的第一年，最高補助300萬元；設置完成後也可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元，自即日起至7月15日止受理申請。

陳信瑜說，勞動局除了要求事業單位依《性平法》規定，辦理企業設置哺（集）乳室、托兒設施及措施外，也積極協助、輔導企業建立友善的職場環境，並提供相關設置的經費補助，鼓勵並歡迎北市事業單位踴躍提出申請。

陳信瑜指出，經費補助內容包括，雇主設置員工哺(集)乳室最高補助2萬元；設置托兒設施（包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、社區公共托育家園、兒童課後照顧服務中心）者，第1年最高經費補助300萬元，設置完成後，可申請托育設施或幼兒教具維護更新，每年最高補助50萬元。

陳信瑜表示，若雇主提供受僱者子女送托在托兒服務機構的托兒津貼者，每年最高補助60萬元。事業單位可至勞動部企業托兒與哺（集）乳室資訊網上網查詢相關資訊(https://childcare.mol.gov.tw/PageNew/default.aspx)。

勞動局指出，目前北市已有「世平興業股份有限公司附設臺北市私立員工子女幼兒園」、「遊戲橘子數位科技股份有限公司附設台北市私立員工子女幼橘園幼兒園」、「財團法人中華文化社會福利事業基金會台北兒童福利中心附設臺北市私立實驗幼兒園」等企業設置托兒設施。

勞動局說，雖初期可能需要花費設置成本，但自辦托兒設施，不僅可以配合同仁上下班時間，也可使同仁安心工作、減輕其育兒家庭及同仁的壓力，對企業而言，也能吸引優秀人才加入團隊，提升勞工向心力，降低勞工流動率，進而減少企業招募及訓練成本。