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安心上工計畫開跑！沒勞保、外國人都可申請

經濟日報 / 記者江睿智／即時報導
勞動部去年推動「安心即時上工」政策，提供最長6個月的臨時職缺，卻限制民眾不得重複申請，導致今年惹民怨，勞動部說最快6月下旬放寬條件。圖／勞動部雲嘉南分署提供
勞動部去年推動「安心即時上工」政策，提供最長6個月的臨時職缺，卻限制民眾不得重複申請，導致今年惹民怨，勞動部說最快6月下旬放寬條件。圖／勞動部雲嘉南分署提供

疫情持續衝擊各行各業，影響就業市場工作機會，勞動部將於明（18）日正式公告，針對「安心即時上工計畫」進行鬆綁，包括放寬申請資格、延長參加計畫時數、提供防疫津貼及增加線上申請四項措施，協助勞工朋友度過疫情難關。

首先，勞動部表示，參加計畫的人由原本限定於申請登記日前一年內，有勞保或就保投保紀錄，改為不限投保資格，只要年滿15歲國民或與在中華民國境內設有戶籍的國民結婚，且獲准居留依法在台灣地區工作的外國人、大陸地區人民、香港居民或澳門居民，都可以申請參加。其次，原規定每人每月最高工時80小時，每人最長補助6個月，修改為到明年6月30日計畫截止前，每月最高核給80小時，每人最長以960小時為限。

勞動部進一步表示，曾經申請過本計畫的勞工，可以再次申請參加剩餘時數，現在正在上工的民眾，也可以繼續累計上工時數，不必再重新申請推介。

第三，勞動部表示，對於地方政府的防疫需求，如工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險者，可另外提供防疫津貼，依每月工時最高80小時計算，每人每月新台幣二千元，依實際上工時數按比例核給。

第四、為節省民眾寶貴的時間及配合防疫，請民眾優先以網路申辦方式，或採郵寄、傳真、電子郵件等，寄送其申請登記表。若民眾不方便用以上方式申請，則請電洽最近的公立就業服務機構預約排程，進行分流送件。各地就業中心或就業站為符合指揮中心規定，現場門口外就會分流引導民眾等候，發展署呼籲非必要請不要到就業中心現場，既可避免群聚風險，又能節省現場等待排隊時間，在家動動手指就可以申請。

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