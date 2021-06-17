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經濟部長王美花居家隔離期滿 仍須自主健康管理七天

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
經濟部長王美花。（本報系資料庫）
經濟部長王美花。（本報系資料庫）

本土新冠肺炎疫情也燒向中央部會，6月初經濟部有員工因身體不適篩檢而確診，使得經濟部長王美花成為部會首長中首位隔離者。據了解，王美花已完成14天居家隔離，今（17）日「正式出關」返回經濟部上班。

不過，由於王美花仍須自主健康管理七天，而自主健康管理不能聚會，所以近期的立法院會、行政院會與協商，都還是由次長陳正祺、林全能參加，要再看到王美花出席公開場合，預計最快也要等到6月24日。

此次疫情燒向中央部會，不僅經濟部長王美花居家隔離14天，次長曾文生也因與該名員工有互動接觸，被列為密切接觸者，同樣居家隔離14天。不過，經濟部強調，當確診同仁打電話到部裡通知確診，王美花與曾文生便馬上做了快篩與核酸檢測，快篩與核酸檢測皆為陰性，但仍按規定居家隔離14天，期間皆採視訊處理公務與會議。

王美花

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