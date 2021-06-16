中華徵信所：企業對陸投資減少但大陸收益卻愈賺愈多

因應美中貿易戰及中國大陸投資環境惡化，我國對大陸投資金額及件數明顯衰退，下降趨勢尚未觸底，但我國上市公司在中國大陸的收益卻有越賺越多的異常現象。中華徵信所指出，在中國大陸快速轉型升級時，我國上市公司也跟著享受到轉型的利益；儘管台商對陸投資減少，決定回台投資或外移至東協國家，都沒有真正動搖上市公司在陸獲利的根基。

中華徵信所認為，必須正視在中國大陸的龐大收益對上市公司獲利的重要性。兩岸經貿是兩岸關係中的重中之重，台灣不僅要避免誤判形勢，顯然更需要有全新的對策。

經濟投審會統計，今年第一季核准台灣投資中國大陸金額僅6.42億美元，較去年同期的20.09億美元減少68.04%；投資件數也只有109件，較去年同期也减少16.79%，對中國大陸投資金額及件數的下降似乎還沒有觸底。

值得注意的是，在我國對陸投資持續走低的同時，今年第一季台灣上市公司的大陸投資收益卻高達1145.08億元，較2020年同期大幅成長285.59％。

如以2011至2020年比較，2011年台灣核准對陸金額為143.77億美元，當年上市公司認列大陸投收益為1765.04億元。2015年起台灣核准對陸投資金額連四降，但是上市公司認列大陸投資收益卻由2121.99億元，攀升到3739.76億元，持續創新高。

2019年美中貿易戰越演越烈，台灣核准對陸投資金額下降到41.73億美元，但上市公司認列大陸投收益卻反向大增至3739.76億元。

2020年台灣核准對陸投資金額小幅回升到59.06億美元，上市公司認列大陸投資收益則順勢拉升，一舉突破4000億元新台幣大關，續創4746.34億元的歷史新高。認列大陸投收益的成長速度令人瞠目結舌。

統計2011至2015年上市公司認列大陸投資收益合計9688.25億元，但2016至2020年認列大陸投資收益則高達1兆8037.27億元，較2011至2015年大幅成長了86.18%之多。同期間，台灣對陸投資金額則衰退了34.90%。

從投資中國大陸的家數來看，由2011年的3384家上升到2015年的4459家，投資家數成長31.77%。2016至2020年投資大陸家數則只成長2.82%。

與一般人認為台資企業在中國大陸的獲利越來越薄的想法背道而馳，2016年是上市公司認列大陸投資大爆發的起點，顯然上市公司在中國大陸轉投資事業的獲利轉佳。2011至2020年的10年之間，台灣上市公司在中國大陸認列的投資收益總額高達2兆7725.52億元。

中華徵信所分析，我國上市公司在中國大陸快速轉型時，跟著享受到轉型的利益，且因為中國大陸的製造成本一直在上升，因此這龐大的獲利增長，不是人口紅所帶來的，而中國大陸快速進步所形成的。

儘管美中貿易戰以來，台灣持續減少對中國大陸的投資，或轉向東協地區投資以及返台作自動化的生產，都沒有真正動搖上市公司在中國大陸獲利的根基。而這也是自美中貿易戰至新冠疫情爆發以來，儘管美中交惡，但台灣對中國大陸出口比重反而升高的重要原因之一。

中華徵信所指出，必須正視在中國大陸的龐大收益對上市公司獲利的重要性。可以說，兩岸經貿在經過美中貿易戰及美國總統大選，一直到新冠肺炎的肆虐後，隨著全球重要事件進入了一個全新關係的轉折點。兩岸經貿是兩岸關係中的重中之重，在這個轉折點上台灣不僅要避免誤判形勢，顯然更需要有全新的對策。