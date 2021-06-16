調查：六成五民眾憂缺電 七成三籲建立離岸風電國家隊

513、517五天二次大停電民怨炸鍋！台灣社會創新永續發展協會今（16）日發布「2021再生能源風電國家隊調查」，結果顯示有六成五民眾擔心台灣未來有缺電危機，超過八成民眾贊成政府全力推動綠電發展，七成三民眾贊成政府推動建立離岸風電台灣隊。

在高度的社會共識下，立委邱志偉建議，政府應成立專責中心，積極著手相關政策擬定推動，展現政府決心，打造離岸風電台灣隊。同時，邱志偉也指出，他將在立法院下個會期提案，要求行政部門針對離岸風電設立專責中心，協助處理跨部會及地方議題，而經濟部也應化被動為主動，積極協助廠商排除困難解決問題，他認為發展能源產業是需要政府的強力支持與推動。

台灣社會創新永續發展協會理事長楊坤修表示，台灣民眾對綠電發展的認同度相當高，但對於相關的產業發展與政策推動的認知仍有待加強，而在產業的推動上，極需政府的魄力決行與相關當責單位的成立。

趨勢民意調查公司總經理吳世昌則提到，此次調查有過半數的民眾不支持興建第三座液化天然氣接收站，六成反對繼續用火力發電，反對重啟核四廠的比例也較支持者來得高。另一方面，高達八成的民眾同意政府全力推動綠電發展，顯見人民贊成台灣持續擴大綠能建設。

此外，長期關注能源政策的台經院研究一所副所長陳彥豪也表示，台灣若善用各類型綠電，將電力做妥善且高效的分配，台灣沒有缺電問題。

不過，該份民調也顯示超過六成二的民眾擔心長期由外商提供風電產業服務會對本土企業造成不利影響。對此，立委邱志偉表示，日前經濟部公布的草案將國產化項目分為「必須的關鍵項目」與其他「自選的加分項目」，國產化的得分數將納入第一關資格審查的項目當中，期待本土業者能善用優勢，投入離岸風電產業，並呼籲經濟部儘快公布區塊開發備查機制與台電可併網容量，讓潛力廠商能明確掌握政策方向。

此外，陳彥豪也提到，目前國內離岸風電產業鏈已形成，如，風機葉片製造商天力離岸、風機的鑄件廠永冠、水下基礎有世紀鋼、中鋼旗下興達海洋基礎等，還有最近協助台電二期進行離岸風場總包的富崴能源，以及太陽光電的開發商雲豹、參與融資的本土銀行等。

不過，陳彥豪指出，最困難的在於離岸風場的開發，這部分要匯集所有風場調查、地質探勘技術、工程設計、風力零組件製造、海事工程技術、電網設備、金融保險等等，需要有很強大的整合能力，因此要提升產業競爭力，這部分是國內產業一定要發展的能力。

上述調查是台灣社會創新永續發展協會於5月中委託趨勢民意調查公司進行民調，希望了解民眾對綠能政策，以及台灣發展離岸風電產業前景的期盼。「2021再生能源風電國家隊調查」採用電話民調，以居住於台灣地區、20歲以上民眾為調查對象，於2021年5月13日至5月15日間，共完成1,068份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。