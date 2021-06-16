快訊

直播／台中2例9旬長者接種疫苗後死亡 指揮中心下午2時說明

太扯！疫情期間聚賭警送辦68人 中壢大賭場挨罰500萬

安心防疫！今年第一期水汙費申繳期限延長至10月底

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

環保署今（16）日表示，配合中央流行疫情指揮中心日前宣布全國疫情警戒提升至第三級，今年第1期（1月至6月）水汙染防治費（以下簡稱水汙費）的申報繳費期限，自今年7月底延長至10月底，提供徵收對象較為充裕的申繳作業期間。

環保署指出，水汙費徵收對象包括水汙染防治法列管的事業（含畜牧業）、工業區專用汙水下水道系統、其他指定地區或場所專用汙水下水道系統等，計約1萬1,300家業者，水汙費每半年繳納一次，亦即今年第1期（1月至6月）的水汙費應在7月底前完成申報繳納。

而考量現階段國內疫情尚未降溫，為落實遵循配合疫情警戒管制措施，業者可能無法如期於7月底前完成水汙費申繳作業。因此，調整今年第1期水汙費申報及繳納作業期間為今年7月1日至10月31日，同時提醒業者應於上述期間內上網申報及繳費，以維護自身權益。

水汙費徵收係法定應辦事項，徵收的費用均專款專用於水汙染防治工作，以保護及提升水體水質，改善生活環境。在配合防疫政策的同時，亦請留意於期限內完成申繳作業。

疫情 環保

延伸閱讀

刪減藝文預算提案惹反彈 葉毓蘭臉書道歉撤案

1.1萬家業者適用 水汙費申繳期限延至10月底

孩童防疫補貼申請第二天 124萬人完成登記、18日可提領

台中／防疫美食外賣 潮港城美食會館美食外送服務到家

相關新聞

無薪假大浪來襲！ 勞動部：無薪假攀升至625家、6383人

全國防疫升第三級，休閒娛樂場所全面關閉，衝擊民間消費，減班休息（俗稱無薪假）攀升。勞動部今（16）日發布最新無薪假統計指...

用電量節節高升 明、後兩天將再亮「供電吃緊」黃燈

氣溫一天比一天高，用電需求也節節高升。台電預估，今（16）日最高用電量3,750.0萬瓩，持續亮出供電穩定的綠燈。但，明...

台美關係大好！美國商會：《2021台灣白皮書》成果斐然

台美關係大好！台灣美國商會今（16）日表示，《2020台灣白皮書》中共有13項議題獲得「完全解決」的評價，創下 25年來...

美國商會：白皮書建議 13項議題獲完全解決

台灣美國商會今天表示，「2020 台灣白皮書」中，共有13項議題獲得「完全解決」的評價，創25 年來的最佳紀錄。至於「2...

無薪假破6千人！ 住宿餐飲最慘 勞動部：短期難回升

全台三級警戒持續，勞動部今天公布減班休息(俗稱無薪假)數據，經勞雇雙方協商後減少工時的事業單位有625家、實施人數638...

京元電移工群聚停工重創供應鏈 聯發科下救援令 但「重賞下竟無勇夫」

IC測試大廠京元電發生移工群聚染疫風暴讓供應鍵和主要晶片客戶感到事態不妙，國內IC晶片大廠聯發科最近下達救援令，要求配合封測廠全力調派人力及機台支援，未料「重賞之下竟無勇夫」，很多人抵死不願進京元電廠內搬備品和相關原物料，導致接鏈進度比預期緩慢。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。