美國商會：白皮書建議 13項議題獲完全解決

台灣美國商會今天表示，「2020 台灣白皮書」中，共有13項議題獲得「完全解決」的評價，創25 年來的最佳紀錄。至於「2021 台灣白皮書」預計6月23日發布，將強調今年白皮書成果斐然。國發會回應指出，台美間產業與經貿發展向來關係密切，也期待美國商會在促進台美交流上扮演更重要角色，共同推動深化雙方的合作。

美國商會指出，去年提出的92項議題中，23項議題獲得顯著進展、23項持續觀察中、4項議題因已非委員會優先關注議題而遭刪除。已解決議題主要來自於金融相關產業委員會去年的提案，包含資產管理委員會提出的2項建議：「允許投信債券型基金投資應急可轉債」與「廣告文宣相關資料亦得由獨立專責部門覆核」。

已解決議題主要涵蓋金融、能源、智慧財產權保護及化粧品等領域。在金融領域方面，金管會開放外國機構投資人得投資「指數投資證券ETN」、放寬外國銀行在台分行授資產之備抵呆帳及保證準備之提列等，有助活絡我國金融市場；經濟部提出企業併購法修正草案，有助私募基金從事併購活動，協助台灣企業轉型；在能源領域方面，經濟部訂定用電大戶自行產生或購買再生能源之配套措施，促進再生能源之發展；在智慧財產權保護領域方面，司法院訂定「地方法院辦理營業秘密案件應行注意事項」，有助保障企業營業秘密及加強審判功能；在化粧品領域方面，衛福部完成建置台灣化粧品法規的線上英文課程，增加法規的透明度等。

國發會表示，去年疫情發生至今，政府部門除嚴肅應對疫情的挑戰外，仍然積極聽取商會建言，努力提升台灣整體經商環境；未來仍將持續透過與各部會、商會等公私部門協力，調適現行法規與國際接軌，吸引外人來台投資，增進經濟成長動能。此外，台美間產業與經貿發展向來關係密切，也期待美國商會在促進台美交流上扮演更重要角色，共同推動深化雙方的合作。