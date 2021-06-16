無薪假破6千人！ 住宿餐飲最慘 勞動部：短期難回升

全台三級警戒持續，勞動部今天公布減班休息(俗稱無薪假)數據，經勞雇雙方協商後減少工時的事業單位有625家、實施人數6383人，比上期增加158家、1318人。其中，住宿及餐飲業1周新增477人，衝擊最明顯。勞動部官員分析，雖不少店家轉作外帶、外送，但仍有店家轉型困難；此外，官員指出，相較過往實施減班休息天數多為每月休9至12天，近期減班以月休1到4天居多。

勞動部今公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計625家，實施人數6383人，較上期增加158家、1318人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休1日至4日。

本期實施減班休息最多家數的是批發零售業164家、其次是支援服務業141家、住宿及餐飲業70家；人數雖以製造業1811人居冠，第2是住宿餐飲業972人，但住宿餐飲業1周就新增477人，是本期人數增加最多的的行業，批發及零售業944人排第3，1周內新增220人。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，三級警戒下，民眾普遍減少移動，停止出遊、餐飲內用，雖不少餐飲店家轉作外送、外帶，但吃到飽、火鍋類型等店家轉型有困難，連帶上游的批發零售業也受影響。

值得注意的是，本期醫療保健及社會工作服務業減班休息36家、217人，比上期新增23家、128人，黃維琛說，疫情嚴峻期間，民眾為避免前往醫療院所，暫停復健、醫美、看牙齒等非緊急性醫療行為所致。

黃維琛指出，比較去年跟今年減班休息天數，如受邊境管制影響最大的旅行社、航空業，大多每月休9至12天，但近期以內需產業為主，則以月休1到4天居多，等於是周休1天。

黃維琛說，據觀察，即使日後警戒降級，民眾活動力也難在短期回升，住宿及餐飲業恐怕需要一點時間才能恢復景氣。