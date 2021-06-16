無薪假大浪來襲！ 勞動部：無薪假攀升至625家、6383人

全國防疫升第三級，休閒娛樂場所全面關閉，衝擊民間消費，減班休息（俗稱無薪假）攀升。勞動部今（16）日發布最新無薪假統計指出，目前有625家、6,383人實施無薪假，較上一周增加158家、1,318人，以住宿餐飲、批發零售業增加最多。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，受到疫情影響，餐飲業禁內用，營業受到影響，其中吃到飽、鍋類要轉型外帶，有其困難，因此實施無薪假；加上學校停課團膳業者也受到影響，減少肉類、加工食品、菜類供應，上游與餐飲有關的食品批發零售業、食品製造業也跟著受到波及。

他指出，這波實施無薪假多為一周休一天，亦即月休4天；和先前受到邊境管制影響的運輸業、旅行社實施無薪假多採月休9天至12天的情形仍有所不同，主要反映這波疫情衝擊。

若觀察各縣市，這期無薪假增加最多是疫情重災區新北市，目前有148家、1,419人實施無薪假，較上周增63家、480人。

台北市目前則有97家、859人實施無薪假，較上周微增3家、30人。桃園市目前無薪假也有70家、1559人，一周內增加17家、64人，台北市和桃園市無薪假呈微增走勢。不過，台中市、台南市這期無薪假人數較上周分別增加近200人，分別來到358、482人，有較明顯增勢。

勞動部統計顯示，住宿餐飲業現則有70家、972人實施無薪假，和上周相較，增加29家、477人。批發零售業目前有164家、944人，和上周相較，大增50家、220人。

至於支援服務業（含旅行社），目前實施無薪假攀升至141家、819人，較上周增20家、73人。運輸及倉儲業目前有38家、917人實施無薪假，亦較上周增加6家、81人。

特別的是，疫情當頭，這期醫療保健及社會工作服務業實施無薪假攀升36家、217人，較上周增加128人，已連續2周增加約百人；官員表示，民眾因為疫情，減少非急迫性的看診，像是醫美、牙醫、復健診所因看診人數減少、決定實施無薪假。

製造業無薪假情勢亦微幅增溫。統計指出，製造業目前有68家、1,811人實施無薪假，較上周增加7家、156人。

四大製造業中，金屬機電業實施無薪假增至25家、331人，較上周增6家、69人。民生工業攀升至20家、1,155人實施無薪假，較上周增4家、100人。

資訊電子業現有5家、223人實施無薪假；化學工業則有18家、102人實施無薪假；若和上周相較，上述兩業大致呈持平。