近周固定收益型ETF資金流向 美國最吸金

依據彭博資訊統計，截至14日，過去一周固定收益型ETF資金淨流量顯示，整體淨流入75億美元，除新興市場固定收益型ETF小幅流出1.4億美元外，其餘區域皆獲資金淨流入，其中以流入美國固定收益型ETF的55億美元最多，全球、新興市場當地貨幣及歐洲固定收益型ETF億分別有淨流入8.5億、2.2億及2億美元。

若以投資信評類別觀察，投資等級債及高收益債ETF近周分別獲資金淨流入55億、10億美元。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克指出，面對後疫情時代的投資環境，我們樂觀中保有謹慎，相信透過靈活的資產配置調整及精選持股策略有望爭取超額報酬機會。目前配置股票高於債券，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，網羅景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位爭取債息收益及平衡股市波動風險。

美盛西方資產美國高收益債券基金經理人伯加南表示，高收益債指數利差再收斂的空間有限，但透過精選持債仍可發掘投資機會，現階段以BB和B級債為主，比重分別約45%、37%，產業上側重景氣循環產業配置近兩成，通訊、非循環消費及能源產業配置均約一成，追求創造資本成長和景氣復甦帶動的投資機會。