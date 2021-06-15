還是看好股市 近周逾190億美元流入股票ETF

依據彭博資訊統計，截至14日，過去一周ETF資金淨流量顯示，整體股票型ETF近周獲資金淨流入190億美元，主要淨流入全球及美國股市各79億及59億美元，歐洲、新興市場、日本、中國及東歐股市亦分別有31億、20億、3.7億及2.3億美元，而亞太及拉美股市則分別淨流出4.2億及0.3億美元。

富蘭克林證券投顧分析，雖然市場擔心本周FOMC會議決策，但預期聯準會會議將維持現行利率及購債規模不變，焦點將放在經濟展望、利率點陣圖及貨幣政策前瞻指引。

根據彭博資訊6月4日~10日調查51位經濟學家結果顯示，受訪者預期聯準會將上調今年經濟成長率至6.6%及今明年通膨預估，約四成受訪者預估8月下旬Jackson Hole會議時聯準會將釋出縮減購債規模的訊號，24%預估9月宣布，逾五成受訪者預期利率點陣圖中位數將顯示2023年將升息1碼，其餘則預估最快2024年才會升息。

富蘭克林證券投顧表示，進入夏季，市場將反覆在景氣、通膨及政策方向間摸索尋找方向，股市高檔震盪難免，建議投資人可以側重價值循環股的美國平衡型基金為核心，以穩健方式參與美國經濟重啟後的復甦行情，股票資產採分批加碼+定期定額策略，涵蓋創新成長及價值補漲、美國及新興亞洲布局，並留意受惠拜登政策的基礎建設產業，網羅多元投資機會。

富蘭克林潛力組合基金經理人格蕾絲‧赫菲表示，在經濟復甦階段，價值股因在金融、工業等景氣循環產業的比重較高，加上價值股相對成長股的評價仍處於長期低檔，看好價值股仍有回升空間。看好金融類股除了與景氣呈現正向連動之外，利率上揚環境有助銀行業利差擴大進而帶動獲利能力改善，而美國大型銀行資本充足，後續股利配發及庫藏股買回可望提升，有望帶動金融類股後市表現。

美盛凱利基礎建設價值基金經理人尼克．蘭利表示，除電力等公用事業外，基礎建設產業也涵蓋鐵路、公路及機場(簡稱鐵公機)等使用者付費資產，近期我們觀察到美國的鐵路及公路運輸量因為防疫限制放寬而明顯上揚，長期獲利能見度回升，下半年全球經濟解封後的復甦前景值得期待。