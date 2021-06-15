PwC全球新布局 五年內加碼120億美元投資

資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）於今（15）日傍晚宣布，PwC將展開「新方程」(The NewEquation)策略，五年內在全球投資120億美元，創造超過10萬個新工作，以應對全世界正面臨科技帶來的崩解、氣候變遷、地緣政治以及新冠肺炎大流行的影響，協助客戶建立信任及成就永續。

資誠表示，未來五年當中，PwC將投資30億美元於亞太地區，以強化亞太地區客戶服務的能力；而在投資之外，「新方程」的工作重點，還包括建立ESG卓越中心、領導力學院、加速部署新興技術等，以強化審計品質。

在品牌定位上，資誠表示，PwC是由一群問題解決者組成，集結人類智慧、經驗與科技創新，以成就永續及建立信任」，「新方程」的兩個策略重點，包括建立信任、成就永續，這是客戶在未來幾年將面臨企業經營的關鍵。

PwC全球聯盟主席Bob Moritz表示，世界的變化如此深遠，這意味著要取得成功，組織需要在贏得信任和成就永續之間建立良性循環，PwC結合自身獨特的能力，並搭配投資和對品質的承諾，可以幫助客戶做到這一點，協助客戶為股東、利害關係人和更廣泛的社會建立價值。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，PwC在未來五年內，將於亞太地區投資30億美元，以大幅強化服務客戶的能力，期望在2026年讓營收規模擴大一倍，並擴大在市場的領導地位。

資誠市場暨業務發展長林鈞堯表示，為了協助客戶和利害關係人建立信任及成就永續，事務所將繼續改進工作方式，並在對未來最重要的領域擴展的能力，同時持續致力於提升品質，協助客戶滿足股東、利害關係人和整個社會的期望。

周建宏表示，PwC全球聯盟組織正為2030年實現溫室氣體淨零排放的承諾展開行動，這涉及轉變商業模式，以使價值鏈能夠脫碳，PwC正在向 SBTi(Science Based Targets initiative)提交科學基礎減碳目標(science-basedtargets)，每個聯盟所由一位淨零碳排Leader，根據各地計劃持續進行中。