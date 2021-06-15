環保署：柴油車六期標準如期9月上路 不因疫情延後

為維護全民健康，環保署評估後決定重型柴油車六期排放標準如期實施。雖然近期有車輛業者向環保署陳情建議延後重型柴油車實施的日期，但基於環境保護及改善空氣品質立場，將如期實施重型柴油車六期排放標準，以改善國內空氣污染。

環保署在2016年12月27日公告重型柴油車六期排放標準，自2019年9月1日開始實施，但為配合2018年空汙法修正及接續推動的大型柴油車汰舊換新等精進措施，2019年6月12日給予五期重型柴油車緩衝兩年，使其可繼續生產、製造或進口至今年8月31日，因此今年9月起將全面實施重型柴油車六期排放標準。

六期排放標準除加嚴汙染管制限值（NOx加嚴約80%，PM加嚴約50%）及延長耐久保證里程外，並新增氨（NH3）及粒狀污染物數量（PN）之管制，對於業者而言，因排放標準較嚴格，需採用效能較佳之污染防制設備，製造成本增加。

今年初，環保署接到部分重型柴油車製造廠反映，車主生計受新冠肺炎疫情影響，無力依原規劃採購較為昂貴的新期別車輛，期望能再延長五期排放標準緩衝期。

於是環保署分別在今年1月27日及3月23日等多次邀集交通部、經濟部、車輛產業進行座談，聽取各界意見。經環保署評估後，決定仍維持原先期程，於今年9月起全面實施重型柴油車六期排放標準。

環保署再次強調，五期排放標準緩衝期至今年8月31日止，屆時車輛製造商或進口商不得再進行五期排放標準之車輛生產、製造或進口，但在期限前已生產、製造或進口之五期排放標準車輛，並未限制其繼續販售及領牌上路，而已使用中之車輛只要符合出廠當期標準，皆能上路行駛。