臺灣通用紡織科技 勇奪選擇美國投資高峰會獎項

由美國商務處所舉辦的投資界盛事「2021 SelectUSA Investment Summit (選擇美國投資高峰會)」於 6 月 11 日結束 5 天的線上議程，新創公司臺灣通用紡織科技(Frontier.Cool)自全球 200 多組參賽者中脫穎而出， 與奧地利 Tonio、愛爾蘭 Content Llama 分據全球「E-Commerce 電子商務」新創 Pitch 前三名，代表在商業模式創新及技術能力的全球級別肯定。

Frontier.cool 執行長趙均埔表示，Frontier 致力於全新的數位科技與 AI 運算技術，將實體布片數位 化，打造一個創新的紡織數位流程，解決傳統紡織布業的流程痛點，加速中小企業接單及提升營運 效率;未來將更進一步串聯全球數位紡織供應鏈，打造一個貼合消費者需求且零浪費的紡織生態 系，讓永續性成為紡織業新時尚。

在此次競賽中，評審對於 Frontier 用科技的力量和強烈的意志去推動傳統紡織行業的進化表示興 奮，並從 Frontier 商業模式中判斷整體計畫非常務實且可執行，並對此整體策略表示高度肯定。 同時透過評審的互動反應可得知，美國電商對於數位紡織創新帶來的改變是非常高度樂觀且積極擁 抱的。

趙均埔同時指出，美國政府近期針對美中貿易關係啟動了「供應鏈貿易突擊工作組 (Supply Chain Strike Force)」計畫，顯示出美國對於重新檢視供應鏈結構的重視，因此身為紡織外銷大國的台灣， 更應加強透過數位的力量，發掘趨勢並強化在國際供應鏈的角色地位。

他說：「我們身處在全球商業版塊快 速擠壓變動的背景下，事情的變化不再是線性的演變，而是多維度的交互影響及堆疊擠壓，過去 只要蒐集資訊就足夠應付改變，而在今天，要從大量資訊的背後看出趨勢及軸心轉移才能安然在各 種擠壓變化中找到機會。」。

趙均埔並接著說：「在這情況下，非常感謝經濟部中小企業處於林口新創園區鼓勵我們參加 SelectUSA，讓台灣在面對全球變局所帶來的機會時刻不缺席。」

Frontier 除了深耕台灣市場，更將影響力延伸至歐美等各大品牌聚集地，透過不斷加深與產業間的連 結及投入創新科技的研究，打造紡織業專用的協作平台，成為品牌及供應鏈的數位化溝通橋樑。