疫情嚴峻民眾好怕 血氧機等防疫神器進口量暴增

近來疫情嚴峻，民眾真的好怕，對血氧機需求大增，根據海關統計，今年上半年（1月1日至6月6日）進口的個人自用血氧機僅約1.8萬台，但光是上周進口數量就高達近2.8萬台，呈現暴增；此外上周護目鏡、面罩等各種「防疫神器」進口量也都暴增。

財政部關務署特別提醒，血氧機屬於衛福部食藥署列管的醫療器材，免關稅，但進口時須取得衛福部核發的許可證或同意文件，此外若血氧機為中國大陸製產品，且整份報單完稅價格超過3.2萬元或單項產品超過24件，還要再向經濟部貿易局申請輸入許可證。

至於面罩、護目鏡則不屬於醫療器材，兩者關稅稅率皆為5%，進口時就不須經衛福部或貿易局申請許可。

近期新冠肺炎疫情嚴峻，隱形缺氧死亡案例頻傳，民眾瘋搶血氧機，導致進口量大增。關務署副署長陳依財提醒，進口個人自用血氧機，務必留意相關規範，若未依規定向食藥署申辦同意文件，將由直轄市或縣市主管機關令原進口者限期退運出口，屆期未能退運者，貨物沒入銷毀，並處以6萬元以上200萬元以下罰鍰。

民眾若有進口血氧機供個人自用之需求，請依「特定醫療器材專案核准製造及輸入辦法」相關規定，於進口前檢附申請人身分證明文件、醫療器材使用說明書、載有不販售、轉讓或轉供他用意旨之切結書及國內、外就診醫療機構出具載有醫療器材名稱之診斷證明或處方等向食藥署提出專案核准輸入申請。

此外海關統計，今年上半年（1月1日至6月6日）進口面罩共153萬個，但光是上周（6月7日至6月13日）就進口了285萬片；護目鏡今年上半年進口12.2萬副，上周就進口了約6.7萬副。