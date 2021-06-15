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疫情衝擊職場！人力銀行：6萬個新鮮人工作隱形蒸發了

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
根據104人力銀行統計發現，近來企業徵才註明「歡迎新鮮人」的全職工作有38.7萬個，比4月份疫情升級前減少14%。 示意圖／ingimage授權
根據104人力銀行統計發現，近來企業徵才註明「歡迎新鮮人」的全職工作有38.7萬個，比4月份疫情升級前減少14%。 示意圖／ingimage授權

疫情衝擊職場，今年應屆畢業生求職格外辛苦，根據104人力銀行統計發現，近來企業徵才註明「歡迎新鮮人」的全職工作有38.7萬個，比4月份疫情升級前減少14%，6萬個新鮮人工作隱形蒸發了。

不過，104人力銀行也發現，今年也因為疫情激出畢業生的危機意識，在疫情升級後的6月第一周（畢業典禮前），比疫情升級前的5月第一周，主動應徵人數增加35%，主動應徵的畢業生占全體畢業生9.1%提高到11.1%，幅度增加21.4%；平均投遞履歷7.1次提高到8.5次，增加20.4%。

104人力銀行指出，截至6月初，線上全體工作機會數仍有76.1萬個（含全職、兼職、中高階等），104玩數據進一不分析企業徵才「歡迎新鮮人的全職工作數」38.7萬個，比4月疫情升級前減少14.3%；占全體全職工作數64%，微降2個百分點。

而各產業中又以民生消費型受創最深，包括住宿服務、餐飲、廣告行銷傳播、批發業、婚紗攝影美髮美容等，減幅22.2%~34.9%不等。影響較輕微的是外銷概念的半導體資通訊、以及金融服務業，仍能維持1.4%~10.5%的正成長。

不過，調查也發現，其實新鮮人的職場表現可能比新鮮人的想像還要突出。46% 30歲以上的上班族已感受到新世代鋒芒，周圍20~29歲的新世代，有3%高度展現、18%經常展現、42%偶爾展現、34%很少展現、僅3%完全沒有展現。

另外，新人輩出的新世代鋒芒已讓36%的職場老鳥出現危機感，主因數位原住民對新科技產品的接受度高、運用能力強，｢數位力｣是最被公認的職場優勢，其次是創新力和表現力。在履歷表的背後，其實84%企業人資更在乎新鮮人特質。

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