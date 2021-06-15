企業因疫停業、遠距辦公 勞動部公布工資給付原則

近期國內疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心為防範社區傳播擴大，宣布特定場所關閉，並建議各企業落實「企業因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情持續營運指引」，降低疫情對企業衝擊。勞動部說明，事業單位如因指揮中心或地方政府宣布特定場所關閉而停業，因停工原因不可歸責於勞雇任一方，停業期間的工資可由勞雇雙方協商約定。

但雇主如果在停業期間請勞工協助消毒或內部整理工作，仍應照給工資。此外，該期間如遇原約定例假及休息日或休假日，依《勞動基準法》第39條規定，工資應由雇主照給；至於非屬指揮中心或經地方政府要求停業特定場所，但雇主自主停業，停業期間仍要依照原約定的工資給付勞工。

勞動部建議，事業單位可採行彈性上下班、分流上班機制，或使勞工遠距工作，讓勞雇雙方受疫情影響的衝擊降至最低。部分事業單位如只需保留部分人力辦公，在兼顧內部管理公平原則下，可採輪流出勤方式，進行內部人力調整。但是雇主採行各項措施，如有涉及勞動條件的變更或調整，應與勞工協商合意後才能實施，不得強迫勞工請休假、片面變更勞工工作時間或減少工資。

勞動部最後呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎」疫情嚴峻，勞雇雙方均應共同遵循指揮中心發布指引及當地衛生主管機關規定，執行防疫措施。雇主於疫情警戒期間所採取因應作法，如涉及勞動權益，宜與勞方妥為溝通、討論，以獲致共識，希望勞雇雙方於兼顧勞資和諧前提下，共同為防疫而努力。