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實價登錄新制7月上路 內政部：業者可線上申報

經濟日報 / 記者翁至威／即時報導

內政部今（15）日表示，預售屋實價登錄新制將於7月施行，預售屋資訊是由不動產開發業及代銷業申報，為方便申報，已開發「不動產成交資訊及預售屋資訊申報網」，只要使用工商憑證或自然人憑證，就可線上完成申報，免外出、減少接觸，而申報後資訊會在「不動產交易實價登錄服務網」揭露，方便民眾線上查詢。

內政部表示，實價登錄新制是健全不動產市場的重要措施，受國人高度關注與期待，行政院已核定自今年7月1日施行。本次制度最大變革，在於預售屋應於銷售前申報備查、成交後30天內即時申報交易資訊，且建築業者自行銷售案件也納入申報，讓預售屋成交資訊更為即時、完整。

內政部指出，為讓申報的業者能更熟悉新制規定與實務操作，已提供課程講義及操作說明等資料讓業者下載學習，另於6月7日辦理線上視訊教學，教學影片累計已有7千餘人次觀看學習，並於今日舉辦線上說明會，邀請開發業及代銷業兩公會全國聯合會秘書長等業者代表參與討論，線上並有700餘人次參與直播，透過線上互動強化學習效果。

民眾或業者如欲瞭解新制規定或訓練課程等相關資訊，可至內政部地政司網站「實價登錄2.0專區」（ https://www.land.moi.gov.tw/chhtml/news/1141 ）瀏覽查詢，或撥打內政部1996內政服務熱線洽詢。

內政部 預售屋 實價登錄

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