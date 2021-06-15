西門子歌美颯離岸風力機艙組裝廠 將於台中港完工營運

西門子歌美颯離岸風力再生能源公司於2019年向台中港承租3公頃土地，作為離岸風力發電機組的機艙組裝廠，預計今年第3季完工營運，將成為台中港離岸風電國產化專區第一家營運的業者，也是西門子在歐洲以外的第一個海外機艙組裝廠。

西門子機艙組裝廠於2019年9月動土，建廠過程歷經台中市政府正式將台中港特定計畫區重大建設列為都市審議範圍的政策變化，又遭遇自2019年底全球新冠疫情衝擊，外籍人員邊境管制及隔離措施。

西門子在眾多外在環境不利因素的影響下，仍於二年內完成建廠相關工程，順利開創台灣離岸風電國產化的新里程碑。

西門子在台中港的機艙組裝廠，預計生產8MW(百萬瓦)機艙，並首先供貨給沃旭能源大彰化東南及西南風場，預計裝置容量達900MW，每年能提供百萬戶家庭用電。

台中港務分公司總經理盧展猷指出，大彰化東南及西南風場於今年3月完成相關許可及環評大會審查，已開始展開風場相關施工作業。隨著西門子公司風機組裝廠加入投產，預期台中港將進入繁忙的風電運轉階段。

目前在台中港，尚有世紀樺欣風能及天力離岸風電科技正積極投入建廠工程。台中港作為離岸風電國產化生產基地，道路等基礎設施皆已針對離岸風機組件運輸之規格需求進行設計，並已於109年第2季完成離岸風電國產化專區道路興建。

盧展猷表示，未來離岸風電業者陸續進入營運生產階段，台中港也將有更多新挑戰，台中港務分公司將積極面對，並與政府相關單位及業者共同為離岸風電政策發展而努力。