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明年基本工資擬凍漲？勞動部：還沒定調

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

國內新冠肺炎疫情自5月開始升溫，全國發布三級警戒，重創內需市場，商業服務業災情尤其慘重，更牽動每年第3季召開的基本工資審議委員會。外傳，明年基本工資凍漲機會極大。對此，勞動部政務次長王尚志今（15）日表示，「談這部分還需要一點時間」，但勞、資、政、學四方的意見都會納入。

王尚志指出，按目前規劃，今年第3季仍會召開基本工資審議委員會，至於外界關心的可能凍漲的傳聞，則是「還沒有定調」。此外，今年基本工資審議委員會召開方式是依照往例採實體召開，還是改採視訊會議，王尚志則表示，將視接下來的疫情發展而定。

此外，王尚志也證實，由於疫情三級警戒延長到6月28日，原定在6月召開的基本工資工作小組會議已改為意見徵詢，由各委員提出書面意見方式，再由勞動部做進一步處理，但各方的意見都會納入，這也是既定的程序。

王尚志表示，基本工資審議委員會將綜合參考國家經濟發展狀況、物價指數、各業勞工工資、家庭收支等社經數據指標，由勞、資、政、學四方共同討論，在兼顧勞資雙方需求之下，審慎考量調整基本工資。

去年全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊，小幅調漲基本工資，月薪和時薪雙雙微漲不到1%，創下近五年新低，今年新冠肺炎疫情則是直接在國內延燒，重創內需產業，且國內疫情到目前為止還無法斷定什麼時候才能夠恢復經濟活動，對產業受損的情況難以預估，也攪亂了原本看好的國內經濟復甦力道。因此，基本工資凍漲聲四起。

只是，基本工資除了要考慮邊際勞工權益，也需考量企業是否可以承受增加的成本，而以目前本土疫情仍不樂觀的情況研判，明年的基本工資凍漲，或者比今年更微幅的調漲，可能性相當高。

基本工資 疫情 肺炎

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