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「謠言捕手」撒下天羅地網 供民眾免費查詢

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

為杜絕不實訊息廣傳引起社會大眾恐慌，財團法人資訊工業策進會（資策會）運用數位信任鑑識技術，與台灣事實查核中心(TFC)共同開發出不實訊息快篩平台「謠言捕手」，以今年為例，短短五個多月便幫助查核人員觀測追蹤超過兩萬種網路訊息，杜絕超過300種謠言傳播。

「去超商實聯制，與確診者同時間去，就會匡列隔離。」、「冠狀病毒會在喉嚨部位存活四天…儘量多喝溫開水及鹽巴或醋，就能消滅病毒。」你一定曾經耳聞這幾則訊息，它們在社群軟體上傳來傳去，是真是假難以辨識。全台防疫三級警戒再延長，民眾居家防疫期間多半以網路追蹤疫情動態，網路上充斥著海量的不實訊息，尤以今年5月疫情謠言傳播量提升四到五倍，創新一波高峰。

以近期網路傳言「化學兵要進雙北噴灑很毒的消毒劑」為例，TFC於當日下午4點左右接獲民眾提報，隨即掌握傳言動態，觀察到此傳言短時間提報次數暴增，即刻啟動查核作業，記者團隊分別採訪國防部、雙北市政府和兩位專家，於當晚9點多發布查核報告，迅速消弭不實訊息的傳播。

經濟部技術處支持法人發展資安產業關鍵技術，委託資策會研發數位信任鑑識技術，鏈結在地產學研能量，與國際組織進行技術交流合作，運用偵測、濾除、追蹤與鑑別解析等核心技術，發展有效抑制各類型不實訊息生成、散播、重製以及攻擊等處理手法，使疫情嚴峻假消息滿天飛的時刻，以科技能量導正錯誤訊息。

有鑑於網路謠言位居台灣十大網路亂象首位，具有訊息來源不明、群體轉傳、散播快速且私密性高的特性，相較之下，假新聞更需耗費大量的時間蒐證。為提升社會大眾對於媒體識讀的意識，資策會數位服務創新研究所（服創所）與資安科技研究所（資安所）團隊協助TFC開發不實訊息快篩平台「謠言捕手」。

針對國內疫情爆發第一週，運用資策會數位信任鑑識技術，便可透過「謠言捕手」觀測到當週前五大熱傳謠言全部與COVID-19有關，且數量是疫情未爆發前，其他主題謠言傳播量的四到五倍。

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