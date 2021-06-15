第1季機車及其零件業產值創新高 電動自行車增幅最大

經濟部統計處今（15）日公布「2021年1~3月機車及其零件業產值」，由於延續燃料機車新車款熱銷及電動自行車外銷熱絡，產值356億元，年增16.0%，連續二年創新高。

經濟部統計處進一步分析，近年我國機車產業呈現二大發展趨勢，一是燃油機車占比仍是最高，其二則是電動自行車成長最快速。各產品別年增率分別是：燃油機車27.8%、電動自行車29.8%、電動機車-60.8%、機車零件11.2%。

在燃油機車方面，經濟部統計處表示，因整車廠技術的自主能力較高，加上有各自衛星體系之零組件供應商，為機車及其零件業的主要產品，且受惠政府持續推動老舊車輛淘汰補助措施，2017年產值570億元，為歷年新高，占比近五成，年增10.4%，但受電動機車積極搶市壓縮燃油機車成長空間，2018年及2019年產值連續下滑，2020年則受惠七期燃油車購車及ABS/CBS煞車系統補助，產值回升至568億元，年增24.7%。2021年1~3月續增27.8%，為機車及其零件製造業產值成長主要貢獻來源。

不過，電動自行車則是成長最快速，經濟部統計處指出，迎合節能減碳潮流，且兼具省力、輕便及免駕照等優勢，在通勤需求及運動風潮的助攻下，近年電動自行車產值快速成長，加上2019年起歐盟對中國大陸電動自行車課徵反傾銷及反補貼稅，加速我國廠商佈局歐洲市場的動力，致2019年產值攀升至231億元，年增達111.0%，2020年更因新冠肺炎疫情改變歐美通勤習慣，即使在零件缺料影響部分生產下，產值245億元仍創新高，續增6.1%。2021年1~3月續增29.8%，為機車及其零件製造業產值增幅最大者。

同樣的，電動自行車也是我國機車產業出口產品最多者，且以歐美為主要出口市場。

根據財政部關務署出口資料顯示，我國機車及其零件業2020年出口值為19.6億美元，年增5.7%。若從主要產品觀察，向以機車零件為最大宗，2018年以前占比逾五成，惟隨電動自行車外銷歐美市場快速成長，加上多屬高單價產品，致出口值逐年攀升，自2019年起躍居最大出口產品，2020年出口值9.9億美元，占逾五成，機車零件7.3億美元，占比下降至37.3%居次。

若以主要出口國觀察，2013年以前我國機車產業以日本為主要出口市場，惟隨對燃油機車需求漸減，2014~2018年美國超越日本成為最大出口國，近年荷蘭則因對電動自行車需求日增，2019年起躍升為我國機車及其零件業最大出口國，2020年對荷蘭出口4.8億美元，占比24.5%，年增29.8%，美國退居第二，占比20.7%，以機車零件為主要出口產品。

此外，在電動機車方面，則因政府環保政策推動，多家業者齊頭並進，建置完整的產業鏈，加上電池技術不斷進步，近年不管在價格和性能方面都逐漸拉近與燃油機車的差距。根據經濟部統計處資料顯示，電動機車產值自2012年五億元快速成長至2019年達到高峰122億元，平均年增59.0%，惟2020年因國際油價滑落，加上購車補助減少，產值降為67億元，年減45.3%；2020年1~3月續減60.8%。

而在機車零件部分，主要包含機車專用之汽缸、輪圈、離合器等零配件，以及機車及電動自行車電力系統，經濟部統計處指出，我國廠商以生產燃油機車的零配件為主。2017年因燃油機車換車潮帶動零配件增產，產值達470億元，創歷年新高，占比41%，年增6.0%，之後隨燃油機車需求趨弱及來自美洲及中國大陸訂單減少，致2019年產值降至412億元，為2012年以來新低，年減5.6%，2020年則因下半年國內外車市熱絡，產值444億元，年增7.8%；2021年1~3月續增11.2%。