勞工10萬元紓困貸款今上路 50萬名額限年薪50萬元以下

去年近百萬人申請的勞工10萬元紓困貸款，今天(15日)上午9時再度上路。此次申貸門檻上周連續修改兩次，上周五才定案，具備中華民國國籍、年滿20歲以上、108或109年各類所得總額在50萬元以下、信用無虞之勞工皆可提出申請，申請期限至勞動部公告受理名額額滿為止。

勞動部表示，「勞工紓困貸款」對象為受疫情影響之勞工，沒有投保勞保之限制，沒有加保而有工作事實（工作收入）之勞工，也可以申請。去年申貸者近100萬人，今年卻有50萬名額限制，因此加上年收入50萬元的排富條款。每人貸款額度最高10萬元，利率1.845%，貸款期限三年，勞動部補貼第一年貸款利息。

勞工申請貸款時不需檢附相關所得證明，銀行會自行向金融聯合徵信中心查核申請勞工報稅資料，同時也會查核有無信用異常、退票、貸款延遲等紀錄。因此去年申請勞工紓困貸款逾期未還者，恐怕會被銀行拒於門外。

目前計有35家銀行參加此次勞工紓困貸款行列。勞動部表示，多家承貸銀行提供勞工紓困貸款線上申貸服務，為了防止申辦時群聚感染，建議有意申貸勞工選擇已有開戶、提供線上辦理的承貸銀行辦理。