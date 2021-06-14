民進黨團提6月取消夏月電費 估1,000萬戶受惠

民進黨立法院黨團書記長羅致政今（14）日表示，疫情警戒三級期間，多數民眾都待在家中，黨團將要求台電6月份不實施夏月電價，初估一般住宅、民生、小商家等將有1,000萬戶民眾受惠；此外，黨團也將要求依照服務業營收減少、農業用電減少者，給予電費打折，初估75萬戶受惠。

立法院將在15日召開財政委員會等委員會聯席會議，開始審查紓困4.0預算。民進黨團幹事長劉世芳、書記長羅致政、民進黨立委鄭運鵬、黃世杰，今日在立法院召開「勞工紓困，資格放寬，電費減收，全民受惠」線上記者會。

羅致政表示，針對紓困的具體主張，在電費部分，民進黨團會具體提出幾點訴求，包括第一，在疫情警戒三級期間，多數民眾都待在家中，電費使用當然會增加，但6月起開始實施夏月電價，會增加民眾壓力。

羅致政表示，民進黨團將具體提出決議案，要求台電針對民生、住宅、小商家用電部分，6月不實施夏月電價，初估這部分將會有近1,000萬戶民眾受惠，減輕民眾三級警戒期間待在家時的負擔。羅致政補充，至於7月的部分，將視三級警戒的實施狀況滾動檢討。

羅致政表示，第二，今年疫情衝擊與去年不同，尤其是對於內需型服務業、農業被衝擊，因此黨團也將要求針對服務業、農業的用電，能有更具體的紓困作為。

羅致政說明，將依據服務業營收減少者、農業用電量減少者，給予具體的電費打折措施，例如減少15%以上者，就會給予打折，打折幅度則盼比照去年或提高，這部分初估將有75萬戶受惠。他補充，將和台電研究具體打折的作法。