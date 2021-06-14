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民進黨團：要求台電6月不實施夏月電價 近千萬人受惠

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
民進黨團線上記者會。圖／黨團直播
民進黨團線上記者會。圖／黨團直播

疫情嚴峻，民進黨立法院團今天指出，黨團主張，因疫情衝擊，6月份電費應不實施夏月電價，減輕民眾壓力，另外這次受衝擊的服務業、農業等，營收減少15%者，打折電費，將向經濟部、台電具體要求，預計有上千萬人受惠，希望「共體時艱、共度難關、全民受惠。」

民進黨團今開「勞工紓困資格從寛；電費減收全民受恵」線上記者會，黨團書記長羅致政指出，6月開始採用夏月電價，電費自動會調升，但因三級警戒，多數民眾都待在家，電費使用會增加，加上碰上夏月計費，將增加民眾壓力，因此要求台電6月份不實施夏季電價 ，預計可照顧到民生用電近一千萬戶的民眾。

羅致政說，去年就有相關電費紓困作為，今年疫情衝擊面向不一樣，去年以製造業為主，今年為內需服務業、農業受衝擊，去年具體打折作為是只要營收減少15%，就有打折，希望比照去年或是提高，初估服務業、農業打折對象，共有75萬戶得到照顧。

幹事長劉世芳說，主張民生用電6月不調漲，服務業、農業減免，會在審紓困特別預算時，具體要求行政部門回應。

黨團副幹事長黃世杰說， 關於這次勞工紓困，部分工時勞工在勞動力市場上很弱勢，卻未有適當紓困方案，希望部分工時勞工的紓困，在不重複領取下，也要制定相關政策納入紓困。

黃世杰說，另外安心即時上工方案，去年規定設有勞保投保紀錄資格限制，但今年不一樣，有許多沒有就保紀錄的非典型勞工也需要幫忙，希望勞保資格限制放寬，讓更多人透過安心上工方案得到幫助。還有急難救助方面也要繼續加強和放寬。

劉世芳說，若將部分工時勞工納入一次性紓困，以一萬元生活補貼為主，會有47萬人受惠，安心上工即使沒勞保限制的政策方面，則預計有3萬人受惠，也主張勞工紓困貸款不受限民國108年資料，今年資料也可以，都會請行政部門回應。

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