台美TIFA儘速談判 有共識

經濟日報 / 記者鄭鴻達／台北報導
圖／經濟日報提供
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台美雙方敲定數周內將召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。我方官員透露，本次將以視訊方式召開，且台美關係應發展更深層關係；中經院區域發展研究中心主任劉大年則分析，我方應積極爭取可和美國合作的空間，除台美關係空前好的「面子」，也要顧到「裡子」。

美國貿易代表戴琪、行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，在10日晚間召開視訊會議，雙方決議在未來幾周內，將舉行第11屆TIFA會議，重啟已暫停四年多的貿易和投資商談。

劉大年分析，日前的視訊會議，是由鄧振中和戴琪召開，有別於過往十屆，與我方互動的層級只在局長與助理貿易代表、次長與副貿易代表 ，本次是首次以部長層級的官員和美國貿易代表署（USTR）、美國「貿易代表」有正式互動，談判位階的提升，這很重要。

劉大年強調，美方對外貿易談判都很強勢、居主導地位，召開TIFA時，勢必會將想要的東西都攤出來，因此我們要先做好功課再去談，可設法找出一些和美國合作、爭取的空間，除了面子以外，也要爭取到裡子。

我方官員也直言，台美近兩年來，無論在疫情、地緣政治，都顯見雙方對彼此愈來愈重要，台美關係不應再繼續維持過去那種層次，應進一步發展到更深的層次，雙方都希望TIFA對彼此都能有幫助，台灣當然也希望藉此深化對美經貿關係。

官員表示，這次的視訊會談，就是雙方政府將決定要盡快召開TIFA的態度正式確定，而因為疫情，台美雙方都有各自的問題，因此最快的方法，就是透過視訊召開會議，重點是盡快召開並啟動討論。

對於反萊豬公投，官員坦言，政府當然有責任和社會說明，只要經過科學驗證的容量範圍內，是不會傷害國人健康的，不幸的是，有人一直將之導向很極端的說法，說這就是有毒，我方就是不要，這樣會很難在國際上活動。

不過劉大年也表示，台美能召開TIFA確實是正面的事，但若就將之聯想到洽談台美雙邊貿易協定（BTA），則是有點想太多。

TIFA 視訊

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