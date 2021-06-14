台美TIFA儘速談判 有共識
台美雙方敲定數周內將召開第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議。我方官員透露，本次將以視訊方式召開，且台美關係應發展更深層關係；中經院區域發展研究中心主任劉大年則分析，我方應積極爭取可和美國合作的空間，除台美關係空前好的「面子」，也要顧到「裡子」。
美國貿易代表戴琪、行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，在10日晚間召開視訊會議，雙方決議在未來幾周內，將舉行第11屆TIFA會議，重啟已暫停四年多的貿易和投資商談。
劉大年分析，日前的視訊會議，是由鄧振中和戴琪召開，有別於過往十屆，與我方互動的層級只在局長與助理貿易代表、次長與副貿易代表 ，本次是首次以部長層級的官員和美國貿易代表署（USTR）、美國「貿易代表」有正式互動，談判位階的提升，這很重要。
劉大年強調，美方對外貿易談判都很強勢、居主導地位，召開TIFA時，勢必會將想要的東西都攤出來，因此我們要先做好功課再去談，可設法找出一些和美國合作、爭取的空間，除了面子以外，也要爭取到裡子。
我方官員也直言，台美近兩年來，無論在疫情、地緣政治，都顯見雙方對彼此愈來愈重要，台美關係不應再繼續維持過去那種層次，應進一步發展到更深的層次，雙方都希望TIFA對彼此都能有幫助，台灣當然也希望藉此深化對美經貿關係。
官員表示，這次的視訊會談，就是雙方政府將決定要盡快召開TIFA的態度正式確定，而因為疫情，台美雙方都有各自的問題，因此最快的方法，就是透過視訊召開會議，重點是盡快召開並啟動討論。
對於反萊豬公投，官員坦言，政府當然有責任和社會說明，只要經過科學驗證的容量範圍內，是不會傷害國人健康的，不幸的是，有人一直將之導向很極端的說法，說這就是有毒，我方就是不要，這樣會很難在國際上活動。
不過劉大年也表示，台美能召開TIFA確實是正面的事，但若就將之聯想到洽談台美雙邊貿易協定（BTA），則是有點想太多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言